Volleyball: Émilie-Anne Chiasson rejoindra les Aigles Bleues

Bien que les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières lui ont démontré de l’intérêt, Émilie-Anne Chiasson savait depuis déjà longtemps que le meilleur endroit pour poursuivre son aventure dans le volleyball était l’Université de Moncton.

Émilie-Anne, originaire de Tracadie, vient s’ajouter aux quatre autres recrues qui feront le saut avec l’équipe la saison prochaine, soit (Jasmine Allain (Richibucto), Julie-Pier Gauvin (Tracadie), Jaël Richard (Memramcook) et Zoryanna Kahanyshyn-Fontaine (Edmonton, Alberta).

Pour la jeune passeuse de 17 ans, porter les couleurs des Aigles Bleues était une évidence. Comme deux plus deux égale quatre. D’autant plus que sa grand-mère Céline Paulin et son père Keith Chiasson y ont également étudié. Ça fera donc d’elle la troisième génération de la famille à y séjourner.

«Mon père a même joué au hockey pour les Aigles Bleus, s’exclame-t-elle. Je voulais aller à l’Université de Moncton parce que je tenais à étudier au Nouveau-Brunswick et en français. Trois-Rivières m’a déjà approché, mais ça n’a jamais été une option.»

Là-dessus, on ne peut en douter un seul instant. C’est même elle qui a approché l’entraîneure-chef Monette Boudreau-Carroll afin de lui manifester son désir de joindre le programme.

«Je lui ai d’abord envoyé un courriel pour lui dire que j’étais intéressée à jouer pour elle. Malheureusement, à cause du COVID-19, elle n’a pas pu me voir jouer dans la dernière année et à sa demande je lui ai donc envoyé une vidéo de moi. Mon intérêt pour les Aigles Bleues tombait bien parce que Monette cherchait justement une passeuse», raconte Émilie-Anne.

Invitée à nous décrire ses principales qualités comme joueuse, elle estime que sa grande force est son positionnement sur le terrain.

«Je suis une fille qui lit bien le jeu et je réagis rapidement aux situations grâce à mon positionnement. J’ai aussi une bonne éthique de travail et j’apporte de l’énergie», résume-t-elle.

Évidemment, elle ne s’est rien fait promettre quant à son utilisation à titre de joueuse recrue.

«Mon temps de jeu, je vais devoir le mériter, confie-t-elle. Par contre, je vise toujours à atteindre les plus hauts sommets et je vais donc faire en sorte de devenir un jour la première passeuse de l’équipe. Et je vais tenter d’y arriver le plus vite possible.»

Dans un communiqué envoyé aux médias, Monette Boudreau-Carroll ne s’est pas fait prier pour dire tout le bien qu’elle pensait de sa nouvelle recrue.

«Comme entraîneure, nous sommes toujours à la recherche d’athlètes qui possèdent les habiletés physiques nécessaires, la passion pour le volleyball, une excellente méthode de travail et une détermination envers l’amélioration. Émilie-Anne remplit tous ces critères et c’est très motivant. Son ajout va certainement solidifier notre alignement», révèle l’entraîneure du Bleu et Or.

Cinq fois aux Jeux de l’Acadie

Athlète accomplie, Émilie-Anne a pris part à cinq reprises aux Jeux de l’Acadie dans quatre sports différents. La volleyeuse de 5 pieds 7 pouces a ainsi représenté la Péninsule acadienne en athlétisme à la finale de Caraquet en 2016, au badminton en 2018 à Miramichi et au frisbee ultime à Grand-Sault en 2019.

C’est sans oublier bien sûr ses trois participations consécutives dans son sport de prédilection aux finales de 2015 (Charlottetown), 2016 et 2017 (Fredericton). C’est justement à Fredericton qu’elle a vécu ses plus beaux moments en aidant son équipe à remporter l’or devant le Sud-Est. Notons qu’Émilie-Anne et ses coéquipières ont terminé le tournoi sans perdre un seul match, remportant chacune de leurs cinq confrontations par la marque de 2 à 0.

Outre Émilie-Anne et Julie-Pier Gauvin, les autres ex-Dynamites du Bleu et Or sont Joanie Arsenault (Tracadie) et Sara Chiasson (Pointe-à-Bouleau).

«Ça va faciliter ma période d’adaptation en ayant autant de filles que je connais dans l’équipe. En plus, j’ai joué avec Jasmine Allain dans les programmes provinciaux. Les Dynamites nous ont bien préparés pour l’étape suivante. Gille Arseneau et ses adjoints sont d’excellents entraîneurs», souligne Émilie-Anne Chiasson.