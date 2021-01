Course NB vous lance au défi!

Parce que plusieurs personnes ont délaissé l’activité physique depuis le début de la pandémie et qu’elles ont du même coup pris du poids, Course Nouveau-Brunswick propose de faire bouger la population. L’organisme provincial vient de lancer le Défi Course NB 2021 qui consiste à parcourir à la course ou à la marche environ 100 km par mois, ou 25 km par semaine, sur une période de 12 mois.

Dans un communiqué envoyé aux médias, Course NB fait savoir qu’une récente étude réalisée par Léger Marketing révèle que 32% des Canadiens ont pris du poids depuis le début de la pandémie en mars 2020. L’étude indique aussi que 44% de la population fait moins d’exercice et 46% mangent ou boivent davantage.

Course NB propose donc de contrer cette tendance et d’encourager la population à demeurer active. Selon l’organisme, même les courses virtuelles au calendrier sont loin d’attirer un pourcentage intéressant d’athlètes au sein de la communauté des coureurs habituels.

Une médaille d’or sera offerte à tous les participants qui parviendront à compléter le défi d’une distance totale de 1200 km. À noter qu’un plus grand défi est proposé aux marathoniens ou aux coureurs ultra, soit de compléter à deux reprises le parcours proposé pour un total de 2400 km.

Les participants doivent s’inscrire en ligne et tenir un journal de la distance parcourue sur le tableau de bord à cet effet et à leur convenance.

Les participants sont plus admissibles à remporter l’un des 30 chèques cadeaux offerts par des commandites. Les cartes cadeaux varient de 50$ à 150$ pour une valeur totalisant 2700$. Le tirage sera effectué en public le 24 décembre.

Enfin, chaque coureur ou marcheur qui s’inscrit au Défi Course NB 2021 recevra gratuitement une carte de membre pour la prochaine année d’une valeur de 30$.

Les frais d’inscription pour prendre part à l’activité sont de 50$.