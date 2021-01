Les Wildcats attendent la bonne offre pour Daoust

Au hockey, quand vient le temps de conclure une transaction, «il faut être deux pour danser le tango» comme le dit la chanson. D’accord, parfois trois, mais c’est plus rare.

Depuis l’ouverture du marché des échanges, le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton Ritchie Thibeau est parvenu à transiger à quatre reprises, quoique le troc impliquant l’attaquant Gabriel Fortier avec les Cataractes de Shawinigan est depuis tombé à l’eau. Le Lightning de Tampa Bay a décidé qu’il était préférable pour Fortier de poursuivre son développement dans la Ligue américaine à Syracuse.

Dommage, car avec Fortier, Thibeau avait réussi à obtenir un choix de troisième tour. Choix qui devait toutefois se transformer en sélection de première ronde si la LHJMQ présentait des séries éliminatoires.

Heureusement, Thibeau a réussi à regarnir un peu la banque de choix en envoyant les défenseurs Sean Stewart à Charlottetown (3e en 2022, 6e en 2022) et Jordan Spence à Val-d’Or (4e en 2022, 1er en 2023). Sans oublier bien sûr les ajouts de l’arrière Anthony Hamel et du gardien Vincent Filion via ces deux mêmes transactions.

Puis, il y a quelques jours, Thibeau a sacrifié un choix de cinquième ronde en allant chercher le défenseur Samuel McKinney à Bathurst.

«En échangeant Stewart aux Islanders, j’ai réussi à le remplacer par Hamel qui apporte lui aussi de la robustesse. Je voulais maintenant quelqu’un pour remplacer un peu Spence. Je ne veux pas comparer McKinney à Spence, loin de là, mais il peut nous apporter quelques éléments qu’on retrouvait dans le jeu de Spence. McKinney possède en plus un beau potentiel offensif», révèle Thibeau.

Le prochain qui pourrait partir est l’attaquant Philippe Daoust. Le problème c’est que les offres reçues pour l’Ontarien de 19 ans sont encore loin de lui donner le goût de danser.

«Nous travaillons sur ce dossier, mais il n’y a pas eu d’offre sérieuse jusqu’ici. C’est encore loin. Daoust va rester ici tant que nous n’aurons pas eu l’offre que nous souhaitons. Mais nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas obligés de l’échanger. Daoust pourrait nous faire un excellent 20 ans pour la saison prochaine en plus de nous apporter du leadership. Daoust est heureux à Moncton», assure Thibeau.

En bref…

Si jamais Ritchie Thibeau parvient à trouver preneur pour Philippe Daoust, il ne restera que cinq joueurs de la saison dernière avec l’équipe. Il s’agit des 20 ans Dakota Lund-Cornish, Tristan Dejong et Jacob Hudson, ainsi que de Francis Langlois et Jacob Stewart…

Les joueurs des Wildcats ont repris l’entraînement lundi après-midi au Centre Avenir. Seuls le gardien Vincent Filion et l’attaquant Maxim Barbashev, qui compléteront leur quarantaine mercredi, étaient absents de la patinoire.

Il serait très surprenant que le gardien de 19 ans Val Usnik joue un jour pour les Wildcats. Toujours retenu en Slovénie, Usnik n’est plus une nécessité comme le dossier des 20 ans est réglé et que le jeune Vincent Fillion est dans les parages. Ajoutons l’autre recrue, Nicholas Sheehan, qui est toujours avec le club. Ritchie Thibeau a par ailleurs confiance qu’il réglera le dossier Usnik d’ici la fin de la semaine…

Les équipes des Maritimes seront en réunion avec les dirigeants de la LHJMQ lundi soir afin de déterminer la suite pour la relance de la saison…