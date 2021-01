Les Sea Dogs mettent le grappin sur le gardien Zachary Émond

Trois jours après avoir acquis l’attaquant de 19 ans Ryan Francis des Eagles du Cap-Breton, les Sea Dogs de Saint-Jean ont frappé un autre grand coup, jeudi, en allant chercher le gardien de 20 ans Zachary Émond chez les Huskies de Rouyn-Noranda.

Le gardien de Saint-Cyprien, repêchage en sixième ronde (176e) par les Sharks de San Jose en 2018, permettra à la formation de l’Abitibi d’ajouter un choix de sixième ronde en 2022 et une sélection de quatrième tour (Rimouski) en 2023.

«Zachary est un gardien avec beaucoup d’expérience et il va apporter du leadership dans notre vestiaire», a révélé le président et directeur général des Sea Dogs, Trevor Georgie, dans un communiqué remis aux différents médias.

«Il possède un pedigree de gagnant, l’expérience de deux camps dans la Ligue nationale et il a remporté la coupe du Président et la coupe Memorial avec les Huskies. Nous accordons une grande valeur aux joueurs qui ont remporté des championnats. Nous aimons aussi sa capacité à offrir à Noah Patenaude (gardien réserviste) et à nos autres joueurs des perles de sagesse», a imagé Georgie.

La saison dernière, le portier de 6 pieds 3 pouces a remporté 25 de ses 52 décisions, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 3,16 et un taux d’arrêts de ,908. En carrière, il présente un dossier de 63 victoires et 49 défaites, en plus d’afficher une moyenne de buts alloués de 2,86 et un taux d’arrêts de ,908.

Le prochain dossier en importante de Trevor Georgie risque d’être celui du jeune Joshua Roy qui a demandé récemment une transaction. Notons que le marché des échanges se termine lundi.