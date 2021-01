Les Sea Dogs brassent les cartes

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont procédé à une multitude de changements en vue de sa deuxième moitié de saison qui va débuter aussitôt que les trois formations néo-brunswickoises de la LHJMQ obtiendront la permission de la Santé publique pour reprendre l’action.

Ainsi, les Sea Dogs ont fait savoir que Zach Alchorn, 19 ans, et Carter McCluskey, 17 ans, vont compléter la saison avec l’équipe. Jusqu’à tout récemment, Alchorn et McCluskey évoluaient respectivement pour les Red Wings de Fredericton et les Rapides de Grand-Sault dans la Ligue junior des Maritimes (LHM).

Les Sea Dogs ont également fait savoir que le défenseur Benjamin Roode avait été cédé aux Mariners de Yarmouth, toujours dans la LHM. L’ancien défenseur du Titan d’Acadie-Bathurst n’aura finalement disputé que deux parties avec la formation de la Ville portuaire.

Enfin, les Sea Dogs ont libéré le gardien Creed Jones, 20 ans, et l’attaquant Julian Zander Voit, 19 ans. Les deux joueurs sont désormais libres comme l’air.