Kotkov débarque à Saint-Jean

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont reçu une excellente nouvelle, jeudi, avec l’arrivée du Russe Vladislav Kotkov, un colosse de 6 pieds 4 pouces et 209 livres acquis des Saguenéens de Chicoutimi en août dernier.

Kotkov, qui a célébré son 21e anniversaire le 8 janvier, est un ailier gauche qui a compilé 77 buts et 79 passes pour 156 points en 177 rencontres lors de ses trois saisons à Chicoutimi.

Il arrive tout juste du camp d’entraînement du Barracuda de San Jose, le club-école des Sharks dans la Ligue américaine. Jamais repêché, les Sharks l’ont acquis comme agent libre en juillet 2018 Kotkov doit cependant respecter une quarantaine de 14 jours avant de rejoindre ses coéquipiers.

«C’est un marqueur élite avec un peu d’expérience professionnelle, révèle le président et directeur général des Sea Dogs Trevor Georgie dans un communiqué envoyé aux médias. Il apporte une présence physique et des habiletés dans notre alignement. Il va bien s’intégrer à notre jeune noyau d’attaquants. Ç’a été un long cheminement pour avoir Vladislav ici et nous sommes excités de le voir commencer.»

Pour faire son acquisition, les Sea Dogs ont cédé aux Saguenéens un choix de troisième ronde en 2003 et une sélection de 10e tour en 2022. Ne soyez toutefois pas surpris si l’offre est bonifiée au prochain repêchage.