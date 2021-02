Hockeyville: St-François serait dans le top-10

S’il reste encore quelques jours avant la fin de la première partie du concours Kraft Hockeyville, le Centre sportif J.-Docithe-Nadeau du quartier de Saint-François est déjà en bonne position pour passer à l’étape suivante.

Le directeur des Sports, Loisirs, Culture et Vie communautaire de la Communauté de Haut-Madawaska, André Bard, affirme que l’amphithéâtre se trouve en ce moment dans le top-10 des 75 arénas et plus à travers le Canada qui sont inscrits au concours.

«Partout où je vais dans la région, les gens m’en parlent. C’est le sujet de conversation des derniers jours. Ils veulent savoir où on en est. Ça démontre que les gens sont fiers de leur aréna et qu’ils y tiennent», révèle André Bard.

Selon lui, la population ne doit surtout pas arrêter de témoigner. Rappelons que les arénas accumulent des points de ralliement grâce aux témoignages, photos, vidéos et petits mots d’encouragements. Toutes les informations pour la façon de faire sont disponibles via le site web de la Communauté.

«Nous sommes sur une lancée. Il ne faut surtout pas ralentir, confie André Bard.

«Il y a plusieurs façons de faire pour nous aider à récolter des points de ralliement, mais la plus payante est un beau témoignage. Les témoignages valent pour 80% des points. Alors il ne faut surtout pas que les gens soient gênés de nous raconter leurs plus beaux souvenirs dans l’aréna. Les gens qui ont vécu de grands moments sportifs à l’aréna, c’est le moment pour le faire», ajoute André Bard.

Rappelons que la Communauté de Haut-Madawaska souhaite remporter le concours Kraft Hockeyville et son cachet de 250 000$ afin de doter le Centre sportif J.-Docithe-Nadeau d’un nouveau système de réfrigération. Le gagnant du concours aura aussi la chance de présenter cet automne un match préparatoire de la Ligue nationale (LNH).

La première étape du concours, qui consiste à trouver les quatre finalistes, se termine le 14 février. Les noms des quatre arénas retenus seront toutefois dévoilés le 20 mars après une période d’évaluation. Enfin, le grand gagnant sera annoncé le 10 avril.