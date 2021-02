Ducharme se tourne vers ses vétérans pour son 1er match à la barre du CH

Dominique Ducharme fera confiance à ses vétérans et à une formule familière pour son premier match comme entraîneur-chef par intérim du Canadien de Montréal.

Carey Price sera devant le filet face aux Jets de Winnipeg jeudi soir, tandis qu’Artturi Lehkonen fera un retour dans la formation à la place de Jake Evans. Ducharme a également replacé Tomas Tatar à la gauche de Phillip Danault et Brendan Gallagher.

«C’est un nouveau départ. La balle est dans leur camp, a dit Ducharme en visioconférence jeudi midi. Nous croyons avoir assemblé quatre trios qui peuvent bien fonctionner, qui vont pouvoir apporter de l’offensive.»

«Ils sont complémentaires. De l’expérience avec de la jeunesse. J’ai confiance en notre formation», a-t-il ajouté.

Le trio de Jonathan Drouin, Nick Suzuki et Josh Anderson est demeuré inchangé. Tyler Toffoli a été replacé à la gauche de Jesperi Kotkaniemi et Corey Perry. Paul Byron sera muté au centre du quatrième trio, entouré de Lehkonen et Joel Armia.

Evans sera laissé de côté pour une première fois cette saison. Ducharme a insisté pour dire qu’il n’avait pas de reproche à faire au centre âgé de 24 ans.

En défensive, les duos seront inchangés. Victor Mete sera donc le défenseur en trop.

Ducharme a été nommé entraîneur-chef par intérim du Canadien mercredi, à la suite du congédiement de Claude Julien et de l’entraîneur associé Kirk Muller.

Alexandre Burrows en sera à un premier match derrière le banc du Canadien comme adjoint à Ducharme. Luke Richardson et Stéphane Waite ont conservé leur poste respectif d’entraîneur des défenseurs et des gardiens.

Le Canadien (9-5-4) a perdu six de ses huit derniers matchs (2-4-2). Il se retrouve au quatrième rang de la section Nord.

Le Tricolore en sera à un premier duel cette saison face aux Jets (11-6-1).

Connor Hellebuyck sera devant le filet des Jets, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières rencontres.