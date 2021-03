Les activités de la LHJMQ bientôt relancées

Après plus de trois mois de pause, les Wildcats de Moncton, le Titan d’Acadie-Bathurst les Sea Dogs de Saint-Jean pourront enfin reprendre l’action à partir de la semaine du 8 mars. La décision a été prise à la suite de rencontres entre la LHJMQ et les autorités gouvernementales et la Santé publique du Nouveau-Brunswick.

Un nouveau calendrier sera présenté dans les prochains jours. À noter que les formations du Nouveau-Brunswick vont seulement jouer entre elles au cours du mois de mars, mais les partisans seront toutefois admis. La situation sera ensuite réévaluée dans les semaines à venir.

«Il s’agit d’une excellente nouvelle pour nos joueurs-étudiants qui n’ont pas joué depuis fin novembre, a fait savoir le commissaire Gilles Courteau dans un communiqué. Nous voulons saluer le gouvernement et les autorités sanitaires du Nouveau-Brunswick pour la confiance envers notre protocole médical-sanitaire. Notre priorité demeure la sécurité de nos joueurs, personnel et partisans. Nous allons continuer de travailler en étroite collaboration avec la Santé publique pour nous assurer d’offrir un environnement sécuritaire pour tous nos participants.»