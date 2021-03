Les championnats canadiens d’athlétisme senior et maître seront tenus au N.-B.

Athlétisme Canada a confié l’organisation des Championnats canadiens du 5 km sur route pour les athlètes élites d’âge senior et maître (35 ans et plus), de même la toute nouvelle catégorie par équipe, à Athlétisme Nouveau-Brunswick (ANB) et à Course NB. L’événement virtuel se tiendra le 12 septembre.

Au niveau individuel senior, il faut noter que les athlètes devront compléter d’ici le 12 septembre une course sous la barre des 18min30 chez les femmes et 15min30 du côté masculin pour obtenir leur laissez-passer.

Pour ce qui est de la course individuelle chez les maîtres, seuls les athlètes qui seront membres d’une équipe seront considérés.

Enfin, il y aura aussi une course en fauteuil roulant sur le plan individuel. Les coureurs pourront également faire partie d’une équipe même s’ils ne sont pas éligibles à titre de coureurs officiels.

Veuillez noter que les équipes doivent être composées d’au moins quatre coureurs. Les membres de chaque équipe doivent terminer leur course entre le 28 août et le 10 septembre à 18h. Chaque équipe doit par ailleurs emprunter le même parcours la même journée et les preuves doivent être présentées sur Strava.

Vous pouvez obtenir davantage d’informations auprès de Mary Brosnan ou Sylvio Bourque.