Olivier-Luc Haché rejoint les rangs du Bleu et Or

Même s’il étudie dans la langue de Shakespeare depuis 2015, Olivier-Luc Haché ne se voyait dans aucun autre chandail que celui des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Le hockeyeur de Savoy Landing a confirmé lundi matin qu’il fera partie du Bleu et Or à compter de cet automne.

«J’ai eu d’autres offres, mais dans ma tête c’était les Aigles Bleus, affirme l’Acadien de 20 ans. Ç’a toujours été un rêve de jouer pour cette équipe et mes parents sont très fiers de ça. Ma famille et mes amis auront aussi la chance de me voir jouer plus souvent. Ce n’était pas si évident en jouant à Rouyn-Noranda.»

Comme il connaissait déjà plusieurs personnes dans le vestiaire, à commencer par Mika Cyr, Denis Toner, Alexander Bernier, Francis Thibeault et Gabriel Vanier, Haché avait évidemment l’embarras du choix pour poser des questions. À noter qu’il retrouvera aussi deux autres excellents amis en Alexis Arsenault et Édouard St-Laurent, qui ont eux confirmé leur présence à l’U de M la semaine dernière.

«Oui j’ai parlé avec des joueurs, mais j’ai également eu de très bonnes discussions avec Jules (Vallée). Ça m’a rapidement convaincu que je prenais la bonne décision. Le programme des Aigles Bleus s’en vient pas mal sérieux. Nous allons avoir une équipe compétitive», révèle celui qui peut évoluer autant à l’attaque qu’en défensive.

«Pour l’instant, on me veut à l’attaque, dit-il. Cela dit, ça ne m’aurait pas dérangé du tout de venir ici comme défenseur. C’est rendu que j’aime autant jouer à l’arrière que comme attaquant. C’est d’ailleurs comme défenseur que je joue maintenant avec les Huskies.»

Questionné à ce sujet, Judes Vallée confirme que la flexibilité de l’Acadien de la Péninsule acadienne lui plaît.

«Wilson Forest en est un autre qui peut jouer aux deux positions. Nous avons dû composer avec plusieurs blessés dans le passé avec notre défensive, alors Olivier-Luc et William nous permettent de compter sur des plans B et C», révèle le pilote du Bleu et Or.

«Ce que j’aime surtout d’Olivier-Luc c’est l’ardeur qu’il démontre au travail. J’adore aussi sa résilience. Il lui a fallu beaucoup de caractère pour jouer comme 20 ans dans la LHJMQ alors qu’il avait été retranché à 18 ans», confie Vallée.

Auteur de trois buts et cinq passes pour huit points en 22 parties, Olivier-Luc Haché possède 124 rencontres d’expérience dans la LHJMQ. Au total, sa fiche est de 11 filets et 22 mentions d’aide pour 33 points.

«Je veux apporter ma vitesse et mon énergie, mentionne l’athlète de 5 pieds 11 pouces et 170 livres. Je suis également quelqu’un qui travaille fort et qui peut faire des points.»

Outre les Aigles Bleus, Haché a également été approché par les Axemen de l’Université d’Acadia, ainsi que quelques universités ontariennes.

Les Aigles Bleus comptent maintenant sur 13 attaquants en vue de la prochaine campagne. Judes Vallée aimerait cependant en ajouter un 14e et il discute justement avec un joueur d’impact. Comme le joueur en question tente de trouver du boulot chez les professionnels, ça pourrait prendre plusieurs semaines avant une annonce.

Outre Haché, les autres avants sont le capitaine Vincent Deslauriers, Mika Cyr, Rémy Anglehart, Gabriel Vanier, William Basque, William Forest, Vincent Milette, Samuel Guilbault, Nathaël Roy, Maxime Boudreau, Alexandre Couture et Édouard St-Laurent.

En défensive, on retrouve Olivier Desjardins, Francis Thibeault, Vincent Lanoue, Yann-Félix Lapointe, Denis Toner, Justin Miron, Alexandre Bernier et Alexis Arsenault.

Enfin, Étienne Montpetit, Émile Samson et Dorian Laganière sont les trois portiers de l’équipe.