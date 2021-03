Alpines: les souvenirs de Sébastien Roger et de Danny Dupont

De tous les joueurs qui ont porté l’uniforme des Alpines de Moncton en 1995-1996, aucun n’a eu un impact aussi important que Sébastien Roger.

Il aura d’ailleurs fallu attendre jusqu’en mars 2016 pour que son record de 326 points soit relégué aux oubliettes par Conor Garland.

De sa première campagne dans la LHJMQ, Roger conserve de beaux souvenirs malgré les problèmes financiers de l’équipe qui ont rendu les choses drôlement compliquées.

«Ça avait été une drôle de saison, affirme Roger en riant. Nous étions une bande de recrues avec des vétérans que les autres équipes de la ligue ne voulaient plus. Pour des jeunes comme Pierre Dagenais et moi, ça nous a permis d’avoir un rôle important dès le départ. Par contre, avec le recul, on réalise à quel point ça n’avait pas d’allure ce que nous avons vécu. L’équipe n’avait plus d’argent et ç’a dégénéré en une petite révolution avant un voyage à Rimouski. Le personnel d’entraîneurs avait été miraculeux pour nous garder concentrés tout au long de la saison, particulièrement Lucien DeBlois.»

«Je me souviens des voyages en autobus, alors que nous étions couchés dans les allées et même sous les bancs. Les retours de Gatineau à Moncton étaient aussi l’occasion de jouer des parties de cartes qui duraient toute la nuit», raconte Roger.

L’ancien numéro 12 se souvient aussi du calendrier ridicule de l’équipe en début de saison. En 30 jours, les Alpines ont disputé 13 de leurs 14 parties sur la route en sol québécois.

«Ça n’avait pas de bon sens, dit-il. Je suivais alors deux cours d’administration par semaine à l’université, les lundis et les jeudis. Malheureusement, comme nous étions toujours sur la route, je n’étais pas présent à mes cours. Au bout de trois semaines sans me présenter une seule fois pour mon cours, j’ai arrêté. Dans le temps, il n’y avait pas beaucoup d’encadrement pour aider les gars à poursuivre leurs études.»

Le fils du Moose

Même si son passage avec les Alpines n’aura duré qu’un peu plus d’un mois, Danny Dupont aura marqué à sa façon l’histoire de l’équipe.

Réputé davantage pour son jeu robuste que pour sa capacité à inscrire des points, Dupont a purgé en seulement 13 matchs pas moins de 160 minutes au cachot avec l’équipe d’expansion. C’est une moyenne de 12,3 minutes par partie. Sur une saison de 70 rencontres, ça lui aurait permis d’atteindre un total de 862 minutes de pénalités.

Du 25 octobre au 3 novembre, le fils d’André (Moose) Dupont s’est même permis d’accumuler 95 minutes en seulement cinq duels. C’est justement pendant cette période qu’il donnera l’occasion à José Théodore de livrer son seul combat à vie dans le hockey. Le 3 novembre 1995, alors membre des Olympiques de Hull, l’ancien gardien étoile des Canadiens de Montréal s’était mis dans le trouble en y allant d’un coup vicieux dans les bijoux de famille de Dupont.

«Nous profitions d’un double avantage numérique et Lucien DeBlois m’avait envoyé à l’attaque pour me placer devant Théodore afin de lui bloquer la vue. À un moment donné il m’a donné un coup de bâton dans les parties et je suis tombé sur la glace. En me relevant, en voyant le cadran qui affichait 9 à 2 en faveur des Olympiques, je me suis viré de bord et j’ai sauté dessus», raconte Dupont, qui a dirigé le Titan d’Acadie-Bathurst de 2012 à 2014.

«Évidemment, les gars des Olympiques qui étaient sur la glace m’ont sauté dessus à leur tour, poursuit-il. Et quand les arbitres sont parvenus à me sortir de la glace, leur entraîneur Robert Mongrain était au bout de leur banc en train de me crier des noms et j’en ai profité pour sortir une droite.»

Dupont écopera d’une double mineure, d’une majeure et de trois extrêmes inconduites de partie à la suite de cet incident. En comptant ses quatre pénalités mineures enregistrées plus tôt dans le match, il aura donc reçu 47 minutes de punitions.

Dupont conserve également de son passage à Moncton de parties endiablées de cribble avec le Néo-Brunswickois Justin Steinbach.

«Pour tout dire, c’est lui qui m’a appris ce jeu, confie Dupont en riant. Il m’a montré à jouer, mais pas à gagner. J’ai perdu une couple de piastres avec lui. Il m’a vidé les poches avant que je puisse comprendre comment jouer comme du monde.»

En bref…

Si Danny Dupont a bien aimé son court séjour à Moncton, il n’a toutefois jamais été un grand partisan des couleurs de l’équipe. «Je trouvais que le chandail n’était pas très beau avec sa couleur bleu poudre. Pour un joueur robuste comme moi, j’avais l’impression de faire rire de moi», révèle Dupont en riant…

Selon Dupont, lui et ses coéquipiers des Alpines avaient un accord tacite entre eux pendant l’hymne national au Colisée de Moncton. «Il y avait tellement peu de monde que ça résonnait dans l’aréna. Parce que nous avions peur que notre voix porte par-dessus celle qui chantait l’hymne national, nous avions un pacte entre les gars de ne rien dire tant qu’elle n’avait pas terminé de chanter. Il y a des soirs qu’il y avait tellement peu de monde que nous nous amusions à compter les gens dans les estrades. C’était triste quand on y pense», indique Dupont, qui est aujourd’hui à la fois recruteur et adjoint au directeur général Serge Beausoleil chez l’Océanic de Rimouski…

NDLR: La série de texte sur les Alpines de Moncton se termine demain (jeudi) en compagnie de Frédéric Munger, un bonhomme qui a cumulé plusieurs fonctions au sein de l’équipe, dont celle de responsable des médias.