Soccer féminin: Leila Karam appuiera l’attaque des Aigles Bleues

Les Aigles Bleus de l’Université de Moncton croient avoir frappé un grand coup, lundi, en annonçant l’arrivée de l’attaquante Leila Karam. Même que l’entraîneur-chef de l’équipe de soccer du Bleu et Or Mehyar Zekaroui n’hésite pas à dire qu’elle possède ce qu’il faut pour devenir une joueuse étoile.

«Elle a le potentiel pour devenir une joueuse étoile, affirme l’entraîneur Zekaroui. Avec le départ de Catherine Dupuis, nous espérons que Leila pourra jouer sensiblement le même rôle.»

«Elle va faire partie du 11 partant et elle profitera donc de beaucoup de temps de jeu. Nous croyons qu’elle va avoir rapidement un impact au sein de l’équipe», soutient Zekaroui.

«J’ai été la voir jouer à trois reprises dans les deux dernières années et elle m’a impressionné chaque fois. C’est une fille qui a l’instinct d’une marqueuse et qui cherche toujours à trouver une solution dans le feu de l’action. Évidemment, elle aura besoin d’une période de transition. Elle évoluait au niveau des moins de 18 ans et ce n’est pas du soccer universitaire», dit-il.

«Leila se démarque surtout par son aisance technique, son intelligence dans le positionnement et sa créativité pour éliminer les adversaires et créer des situations de supériorité numérique dans les zones dangereuses. Elle est aussi une fille avec une qualité de leadership exemplaire sur le terrain et hors du terrain, ce qui correspond parfaitement aux valeurs des Aigles Bleues», ajoute le pilote du Bleu et Or.

Karam a aussi la qualité d’être grande à 5 pieds 8 pouces, ce qui n’est pas pour déplaire à Zekaroui qui doit composer avec plusieurs filles de petite taille.

Originaire de Laval, Leila Karam provient du programme des Braves d’Ahuntsic AAA, une formation dirigée par l’ancien du Bleu et Or Elmehdi Taha. Ce dernier n’a d’ailleurs que de bonnes choses à dire au sujet de la jeune femme.

«Leila est une passionnée de soccer. Tout au long de ses années avec les Braves d’Ahuntsic, où elle a aussi évolué dans les équipes M16 et M17, Leila a montré de la rigueur et une grande implication. Elle est l’une des meilleures attaquantes de son âge et elle est connue pour sa technique remarquable et sa générosité sur le terrain. Leila est aussi une leader hors du terrain. Elle sera un grand atout pour les Aigles Bleues», note Elmehdi Taha.

«Je réalise un rêve, révèle Leila Karam. J’ai très hâte de me joindre à la belle famille des Aigles Bleues de l’Université de Moncton.»

«Le soccer, que je pratique depuis l’âge de quatre ans, est et sera toujours ma plus grande passion. Mon grand-père est à l’origine de cette passion depuis mon plus jeune âge. Il m’a transmis ce désir pour ce sport dans lequel il voulait tant me voir exceller. Pour ces raisons, je ferai tout pour le rendre fier en repoussant mes limites le plus loin possible et en atteignant tous les objectifs qu’il m’a donnés», confie-t-elle.

«Je travaillerai fort, comme toujours, car lorsque je suis sur le terrain, je vis ma passion. C’est ma façon de m’exprimer, de respirer et de me déconnecter du monde. Mes futurs entraîneurs, mes coéquipières et moi atteindrons de beaux succès, j’en suis persuadée. Mon but est de monter l’équipe le plus haut possible et de gagner plusieurs championnats en apportant mes valeurs et mes racines sportives», ajoute Leila Karam.

Les Aigles Bleues devraient annoncer sous peu les signatures de deux autres joueuses, soit les Acadiennes Katarina Laevski de Campbellton et Julia Parker de Moncton. À l’instar de Karam, elles se joindront au Bleu et Or à temps pour la saison 2021.

Rappelons que les Aigles Bleues ont également récemment confirmé les acquisitions de Manon Vautour, Madison Ferguson, Véronique Jalbert et Julie Thériault.