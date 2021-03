Le match Canadien-Oilers est reporté; une première au Canada cette saison

Le match entre le Canadien de Montréal et les Oilers d’Edmonton a été reporté en raison du coronavirus, lundi soir, devenant ainsi le premier à l’être cette saison au Canada.

C’est ce qu’a confirmé la Ligue nationale de hockey peu avant le début de la période d’échauffement.

«La décision a été prise par la ligue, l’Association des joueurs de la LNH et l’équipe médicale du club. La ligue offrira des détails supplémentaires demain (mardi)», pouvait-on lire dans le communiqué du circuit Bettman.

Les premiers signaux d’un éventuel report ont été envoyés à 17h, après que le Tricolore a annoncé que les noms des attaquants finlandais Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi ont été inscrits sur la liste de la LNH liée au protocole de la COVID-19.

Ça ne signifie toutefois pas qu’ils ont reçu un diagnostic positif au coronavirus, puisqu’ils peuvent aussi être entrés en contact avec une personne infectée.

On ignore pour l’instant pendant combien de temps Armia et Kotkaniemi devront séjourner sur cette liste.

Ce n’est pas la première fois qu’un test positif à la COVID-19 est rapporté dans le cadre d’un duel Canadien-Oilers.

Le 11 février dernier, l’attaquant des Oilers Jesse Puljujarvi avait vécu la même expérience qu’Armia et Kotkaniemi.

Privé de son meilleur buteur

Le Canadien devait entamer le match contre les Oilers avec une prise contre lui.

L’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme avait annoncé sur l’heure du midi qu’il serait privé de son meilleur buteur et de son meilleur pointeur jusqu’ici cette saison pour l’ensemble de la série face aux Oilers.

Tyler Toffoli, qui s’est joint à l’équipe pendant la saison morte, domine le club montréalais avec 18 filets et 27 points en 30 rencontres.

Ducharme a précisé que l’état de santé de Toffoli sera réévalué «quelques jours après la série contre les Oilers».

Ducharme a confirmé que Toffoli s’était blessé vers la fin de la première rencontre face aux Canucks de Vancouver vendredi dernier, mais qu’il avait tenu à prendre part à la prolongation. Son état de santé s’est toutefois détérioré dans les heures suivantes, et il s’est retrouvé sur la touche.

Le Canadien (14-8-9) devait entreprendre lundi soir une séquence de trois parties au Centre Bell contre les Oilers (21-13-0), premiers dans la section Nord, ex aequo avec les Maple Leafs (20-10-2) de Toronto.

Pour sa part, le Tricolore pointe au quatrième rang, un point derrière les Jets de Winnipeg, et deux points devant les Canucks.

Jusqu’ici cette saison, le CH présente un dossier de 2-1-0 contre les Oilers.

Les hommes de Ducharme devront avoir à l’oeil cette semaine les joueurs étoiles Connor McDavid, qui a amassé quatre buts et cinq aides à ses cinq derniers matchs, et Leon Draisaitl.

McDavid domine la LNH au chapitre des buts (21). des mentions d’assistance (39) et des points (60). Son coéquipier, Draisaitl, est présentement deuxième dans la ligue au chapitre des mentions d’assistance (32) et des points (50), et troisième pour le nombre de buts (18).