COVID-19: la LNH met la saison du Canadien sur pause

La LNH a annoncé que les matchs du Canadien de Montréal prévus jusqu’au dimanche 28 mars étaient remis puisque deux joueurs doivent se soumettre au protocole lié à la COVID-19.

Le Tricolore vise une reprise de ses activités le 29 mars.

La décision a été prise d’un commun accord entre la LNH, l’Association des joueurs et l’équipe médicale du club.

«L’organisation des Canadiens a suivi et continuera de suivre toutes les recommandations quant à la santé et la sécurité de ses joueurs, de son personnel et de la communauté, telles que mises en place par la LNH ainsi que les autorités locales, provinciales et nationales», a écrit la ligue dans un communiqué.

Quatre matchs du Canadien ont donc été remis, incluant celui de lundi soir face aux Oilers d’Edmonton. Le Tricolore devait également affronter les Oilers mercredi et vendredi, ainsi que les Sénateurs d’Ottawa dimanche.

Les noms des attaquants Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia ont été inscrits sur la liste des joueurs non disponibles en raison du protocole de la LNH en matière de COVID-19 lundi soir, ce qui a mené au report de la rencontre à environ 15 minutes du début de la période d’échauffement.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils sont infectés par le coronavirus. Ils peuvent aussi être entrés en contact rapproché avec un cas positif, avoir subi un faux positif ou avoir obtenu un résultat non concluant.

Le report des rencontres laisse toutefois croire qu’au moins l’un des deux joueurs aurait contracté la COVID-19. La LNH ne dévoile toutefois pas ce type d’information.

Le Canadien a annulé son entraînement mardi matin. Les membres de l’équipe se sont quand même rendus au Complexe sportif Bell pour se soumettre à une autre série de tests de dépistage.

Les résultats n’avaient pas encore été dévoilés par le circuit en début de soirée, mardi.

Le report des quatre rencontres signifie que le Canadien et les Oilers termineront fort probablement leur campagne après le 8 mai, date de la fin de la saison initialement prévue par la LNH. Le circuit Bettman a déjà été contraint à reprogrammer des rencontres impliquant des équipes américaines le 10 mai.

Le Canadien était déjà l’équipe ayant disputé le moins de rencontres dans la section Nord et son horaire était chargé jusqu’à la fin de la saison. Il a deux jours consécutifs sans match le 17 et 18 avril et trois jours de congé d’affilée les 4, 5 et 6 mai. Sinon, il jouera à tous les soirs ou deux soirs.

Les Oilers ont toutefois déjà des matchs à l’horaire le 17 avril et les 4 et 6 mai.

Il s’agit des quatre premiers matchs de la section Nord à être remis depuis le début de la campagne.

Le nombre total de matchs remis en raison de la COVID-19 à travers la LNH cette saison est maintenant de 41.

Les noms de plus de 150 joueurs de la LNH ont été inscrits au moins une fois sur la liste des joueurs non disponibles en raison du protocole lié à la COVID-19 cette saison.

Les Flames de Calgary sont les seuls épargnés jusqu’ici en 2021.