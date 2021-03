Défi vélo: Boudreau et MacKinnon amassent 18 000$ pour les enfants

Stéphane Boudreau (de face) et Cameron MacKinnon (de dos) - Gracieuseté: Marie-Line Beauregard

Stéphane Boudreau et Cameron MacKinnon ont non seulement pédalé pendant 24 heures sur leur vélo stationnaire à un rythme de plus de 33 km/h, mais ils ont aussi amassé des dons avoisinant les 18 000$ pour les enfants qui fréquentent le Centre de santé IWK à Halifax.

Les deux amis, athlètes bien connus des amateurs de sports du Nouveau-Brunswick, sont évidemment très fiers de cet exploit réalisé vendredi et samedi à l’intérieur du magasin Mike’s Bike Shop à Dieppe.

MacKinnon a franchi pas moins de 824,66 km pour une vitesse moyenne de 34,4 km/h, alors que Boudreau y est allé de 808,75 km pour une moyenne de 33,7 km/h. Croyez-le ou non, ils ont brûlé près de 26 000 calories à eux deux pendant ces 24 heures.

«J’ai participé à environ 400 compétitions sportives dans ma vie et je dirais que c’est mon plus gros high comme athlète», affirme Boudreau.

«J’en suis très fier, dit-il. En vieillissant, tu apprécies davantage de telles choses. C’est drôle, la semaine passée, j’ai dit à ma femme que je me sentais comme si j’avais encore 25 ans, à l’époque où je courais des marathons. Je me sentais en grande forme.»

«Cela dit, je me gardais quand même une petite gêne avant le défi. Après tout, j’ai 43 ans, bientôt 44, et je ne suis donc plus un jeune coq. Honnêtement, je suis surpris aujourd’hui que ça aille aussi bien. Mon corps a bien répondu. Même que je serais capable d’aller courir juste là. Ç’a été une belle expérience que nous voulons refaire l’année prochaine», poursuit Boudreau.

«J’aimerais toutefois préciser que ça ne s’est pas fait tout seul. Des gens comme Rick Snyder, Bruce Collin et Marie-Ève Laforest nous ont grandement aidés à organiser cet événement. Il y a aussi plusieurs personnes qui sont venues nous encourager pendant la journée et la nuit, dont un certain jeune homme, Sébastien Cormier, que j’ai passé mon temps à taquiner en disant qu’il était mon fils. Il a pédalé pendant une douzaine d’heures avec nous. C’est un bel athlète. Je voudrais aussi remercier les gens qui ont fait des dons. Ils ont été très généreux», ajoute Stéphane Boudreau.

À ce sujet, il est encore possible, et ce jusqu’à mercredi soir, de faire un don.