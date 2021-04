Deux autres honneurs pour Joshua Nadeau

Joshua Nadeau a été honoré deux fois plutôt qu’une par la Ligue de hockey junior des Maritimes, lundi, alors qu’on a procédé à l’annonce des équipes d’étoiles et des recrues pour la dernière saison.

Bien que limité à 15 matchs, le jeune ailier gauche du Blizzard d’Edmundston a été choisi le joueur par excellence de la semaine à pas moins de quatre reprises. Il a complété la saison avec 13 buts et 18 passes pour une moyenne de points par partie de 2,07, la meilleure de la LHM.

Nadeau, dont les droits dans la LHJMQ appartiennent au Titan d’Acadie-Bathurst, évoluera pour les Black Bears de l’Université du Maine à compter de cet automne.

Exceptionnellement, une équipe d’étoiles est choisie pour chaque section cette année au lieu d’une équipe englobant les 12 formations du circuit.

Les autres membres de l’équipe d’étoiles de la division Nord sont l’ailier droit Drew Toner des Rapides de Grand-Sault, de même que les centres Patrick Brown des Red Wings de Fredericton et Jérémie Jacob des Timberwolves de Miramichi, de même que le défenseur Matthew MacKay, également des Rapides, et l’arrière Elliott St-Pierre et le gardien Tristan Gray, des Tigres de Campbellton.

Pour l’équipe par excellence des recrues, Nadeau est accompagné du centre Mark Hillier des Western Capitals de Summerside, de l’ailier droit Landon Sim des Weeks Crushers de Pictou County, des défenseurs Peter Stanger des Tigres et Dylan Chisholm des Wildcats de Valley, ainsi que du gardien Gio DiMattia des Rapides.

Enfin, ce qui concerne l’équipe d’étoiles de la division Sud, les joueurs honorés sont le gardien Justin Sumarah et le défenseur Chase Carter des Mariners de Yarmouth, l’arrière Marko Jakovljevic et le centre Griffen Fox et l’ailier droit Stephen Fox des Ramblers d’Amherst, l’ailier gauche Justin Ertel des Western Capitals, et l’ailier droit Bair Gendunov des Bearcats de Truro.