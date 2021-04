Hockey M16: nouveau départ pour les Thunderbirds

Si le programme des Thunderbirds de Moncton existait depuis déjà un petit bout de temps, ça manquait toutefois un peu de sérieux. Mais tout ça est désormais de l’histoire ancienne. Les Flyers de Moncton seront maintenant plus que jamais impliqués et plusieurs excellents hommes de hockey ont également accepté de partager leur expertise au sein d’un comité consultatif digne d’une équipe de très haut niveau.

Les Thunderbirds, qui évolueront dans la Ligue des moins de 16 ans (M16) de la Nouvelle-Écosse en 2021-2022, ont d’ailleurs profité des derniers jours pour confirmer l’embauche d’un nouvel entraîneur-chef, Jérémy LeBlanc. Ils ont aussi fait savoir que le directeur des opérations hockey Denis Sheehan portera à présent le titre de directeur général.

Le comité consultatif, lui, sera composé de Judes Vallée, entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, de Jean-François Damphousse, évaluateur de talents pour le compte de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey, d’Alan Power et Daniel LeBlanc, respectivement recruteurs pour les Blackhawks de Chicago et le Wild du Minnesota, d’Alexandre Vigneault, qui a dirigé le programme M13 (pee-wee) au cours des dernières années, ainsi que de Joey Parent, Lynn Fisher et Vickie Fisher. L’entraîneur-chef des Flyers John DeCourcey aura également son mot à dire.

Grosso modo, l’objectif avec les Thunderbirds est de préparer la relève des Flyers. On peut également voir l’équipe comme un club-école.

«Il y a des joueurs qui terminent leur hockey M15 (bantam) et qui ne sont pas nécessairement prêts pour le M18 (midget), affirme Jérémy LeBlanc. Avec les Thunderbirds, nous espérons pouvoir mener les gars qui se développent sur le tard jusqu’aux Flyers.»

Il est également déjà acquis que des joueurs des Thunderbirds seront invités à prendre part aux entraînements des Flyers au cours de la saison prochaine. Jérémy LeBlanc, de son côté, ira donner à l’occasion un coup de main lors des entraînements des Flyers et des Aigles Bleus.

LeBlanc est d’ailleurs l’un des entraîneurs du camp d’identification des Flyers qui s’est ouvert plus tôt cette semaine. Pas moins de 73 joueurs se sont présentés à John DeCourcey et son groupe d’entraîneurs. Le camp devrait être d’une durée de trois semaines.

En bref…

Les Thunderbirds évolueront dans un circuit qui comprend déjà sept formations M16 de la Nouvelle-Écosse. Dans les faits, les équipes sont plutôt de niveau M17 puisque le circuit accepte quatre joueurs de 16 ans dans chacune des équipes. Les chances sont par ailleurs excellentes pour que la municipalité de Saint-Jean se dote elle aussi d’une équipe M16 et qu’elle joint à son tour le circuit néo-écossais…

Jérémy LeBlanc dirigeait jusqu’à tout récemment les Trojans de l’école secondaire Harrison Trimble. Dans le passé, il a également dirigé les Prédateurs de Cap-Pelé au niveau junior B et les JC’s de Bouctouche dans la Ligue senior Nord-Est. «Mon objectif à plus long terme est de diriger une équipe comme les Flyers», indique l’homme de banc qui n’est âgé que de 30 ans…

Les Thunderbirds procéderont dans les prochaines semaines à l’embauche de deux entraîneurs adjoints. L’entraîneur des gardiens est déjà connu puisqu’il s’agit de Dave Kennedy, qui travaille aussi avec les portiers des Flyers. Kennedy était l’entraîneur des gardiens du Titan d’Acadie-Bathurst lorsque la formation néo-brunswickoise a remporté les coupes du Président et Memorial en 2018…

Le quintette composé de Jean-François Damphousse, Judes Vallée, Alexandre Vigneault, Daniel LeBlanc et Allan Power apporte une crédibilité incroyable pour la jeune organisation. On parle ici d’un groupe qui possède de l’expérience dans tous les niveaux du hockey, tant comme joueur qu’à l’extérieur de la patinoire…