Le club Fox Creek devient exclusif à ses 360 membres

Le Riverside Country Club de Saint-Jean n’est désormais plus la seule installation privée de golf au Nouveau-Brunswick. Le club Fox Creek de Dieppe a décidé à son tour d’emboîter le pas. Cette annonce signifie que seules les personnes possédant une carte de membre auront dorénavant accès au terrain.

Fox Creek explique ce changement par sa volonté d’offrir des rondes plus rapides, de meilleures conditions et une approche plus communautaire à ses membres.

«Compte tenu de la demande accrue pour le golf pendant la pandémie, nous estimons qu’il était temps de transformer Fox Creek en un club privé qui offrira un accès plus facile au tee (de départ) et un salon réservé uniquement aux membres», a révélé dans un communiqué le président de Fox Creek Dennis LeBlanc.

«La plupart des parcours de la région sont ouverts au public et les golfeurs membres dans ces clubs doivent rivaliser avec des joueurs de frais quotidiens pour l’accès au tee. Ça occasionne des rondes plus lentes et des conditions diminuées», a confié le président.

Les membres de Fox Creek seront également les seuls qui auront accès aux installations d’entraînement et d’enseignement du club sous la direction de Louis Melanson et de son équipe de professionnels de PGA Canada. En fait, seul le restaurant St. James’ Gate restera ouvert au public.

«Nous avons eu un grand nombre de golfeurs à Fox Creek pendant des années, mais rendre notre installation privée va vraiment améliorer l’expérience de nos membres», a confié Louis Melanson, qui est aussi le directeur général du club.

Le club Fox Creek a par ailleurs fait savoir que seulement 360 cartes de membres seront offertes.