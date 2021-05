Le Titan reprend la tête

Le Titan d’Acadie-Bathurst (3-2) a repris la tête du tournoi à la ronde de la section Maritimes, vendredi soir, en battant les Sea Dogs de Saint-Jean (2-3) par la marque de 4 à 3 en prolongation.

Après avoir pris une solide avance, grâce aux efforts de Ben Allison (2e), Bennett MacArthur (6e) et Riley Kidney (2e), le Titan a baissé les gardes en troisième période et les Sea Dogs ont fermé l’écart, avec les buts de Ryan Francis (2e et 3e) et de Brady Burns (4e).

Il aura fallu 11min10s pour briser l’impasse lors de la première période de prolongation avec le but de Jaxon Bellamy (2e), devant les 1138 partisans assemblés à Bathurst.

Le tournoi se poursuit samedi soir alors que le Titan reçoit les Wildcats de Moncton (2-2), et se conclut dimanche alors que les Sea Dogs se présenteront à Moncton.

Le gagnant du tournoi de qualification se mesurera aux Islanders de Charlottetown, en quarts de finale du circuit Courteau.

Les huitièmes de finale de poursuivent du côté des formatons de la Belle Province.