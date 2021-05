Les Sea Dogs battent les Wildcats 6-5

Cam MacDonald a fait mouche en prolongation et les Sea Dogs de Saint-Jean ont défait les Wildcats de Moncton 6-5, dimanche soir, dans le dernier match du tournoi à la ronde de la section Maritimes.

Lors d’un avantage numérique, MacDonald a sauté sur un retour devant le filet et il a mis fin au débat. Il s’agissait d’un quatrième but en six parties éliminatoires pour l’espoir au prochain repêchage de la LNH.

Les célébrations n’ont pas été aussi émotives que celles de samedi soir, quand le Titan d’Acadie-Bathurst a vaincu les Wildcats en deuxième prolongation pour remporter le tournoi à la ronde.

Le Titan a maintenant rendez-vous avec les Islanders de Charlottetown en finale de la section Maritimes. Les Sea Dogs et les Wildcats ont quant à eux vu leur parcours pour l’obtention de la coupe du Président prendre fin.

Charles Savoie, Brady Burns, William Villeneuve, Ryan Francis et Jérémie Poirier ont également touché la cible pour les Sea Dogs. Zachary Emond a terminé la rencontre avec 31 arrêts.

Maxim Barbashev, Charles-Antoine Pilote, Mathis Cloutier, Alexis Daniel et Gabriel Bernier ont répliqué pour les Wildcats, qui tiraient de l’arrière 3-0 après seulement sept minutes de jeu. Dakota Lund-Cornish a alloué six buts en 46 tirs.