Moncton: du hockey-balle pour tous les goûts

Tous les hockeyeurs de haut niveau qui habitent dans le Grand Moncton ont à un moment donné ou un autre évolué dans la Ligue de hockey-balle Goody’s. Philippe Myers, Patrice Cormier, Éric Faille, Adrien Lemay, Ian Girard, Marc-André Côté, Pierre-André Bureau, Justin Haché, Dominic Cormier et Bruce Graham font partie du lot. Pour tout dire, la liste est encore très longue.

Cette ligue d’été, une initiative de l’ancien capitaine des Wildcats de Moncton Christian Gaudet et de son grand ami Jean-Yves Cormier, entamera sous peu sa 14e année d’activités.

Et comme c’est le cas depuis quelques années, plus de 400 joueurs et joueuses sont attendus pour rivaliser dans l’une des 12 catégories.

Outre les deux principaux groupes, soit les moins de 20 ans mixte et les hommes de niveau A, les hockeyeurs peuvent s’inscrire dans les divisions M5, M7, M9, M11, M13, M16, femmes, hommes de niveau B, hommes de niveau C et hommes de niveau D.

Les catégories féminines et des moins de 20 ans mixte auront l’occasion de partir le bal, respectivement les 26 et 27 mai. Les autres catégories comment pour leur part une semaine plus tard.

«Pas mal tous les bons joueurs de hockey de la région sont passés ici, affirme Christian Gaudet avec fierté. Pour eux, c’est un bon moyen pour leur permettre de conserver un bon cardio pendant l’été. Et pour tout le monde, c’est également un bon endroit pour pratiquer un sport sans pression. Il n’y a pas le stress de performer ici. Les gars peuvent donc travailler sur leur jeu tout en s’amusant. Tu peux d’ailleurs en voir tenter des jeux qu’ils n’oseraient pas faire sur la glace.»

«Parmi les règlements les plus importants de la Ligue Goody’s, il faut s’assurer de s’amuser et d’avoir le sourire facile. Je suis aussi entouré d’une belle équipe avec les Philippe Myers, Stephen Johnson et Joey Richard, entre autres. Grâce à eux et quelques autres, les plus jeunes sont gâtés en conseils. Ce sont tous de bons modèles et grâce à leur expérience ils sont en mesure d’aider les plus jeunes pour la suite de leur aventure dans le hockey. J’apprécie beaucoup qu’un gars comme Philippe parle d’intimidation auprès des jeunes et de l’importance d’être un bon coéquipier», révèle Christian Gaudet.

«J’aime également croire que nous ne sommes pas seulement une ligue de hockey-balle. Je crois que les jeunes ont aussi l’occasion de se faire de nouveaux amis qui fréquentent d’autres écoles et ainsi d’apprendre à travailler en équipe. C’est quelque chose qui va définitivement les aider plus tard», croit-il.

Il est par ailleurs encore temps de s’inscrire puisque vous avez jusqu’au 28 mai pour le faire. Tous les détails sont disponibles sur la page web de la Ligue Goody’s (goodysballhockey.com).

En bref…

Pour situer les différentes catégories, celle des hommes de niveau A regroupe, règle générale, les joueurs qui ont goûté au hockey professionnel, universitaire, junior majeur et junior A et B. Les hommes de niveau B sont surtout des joueurs qui ont joué dans les écoles secondaires. En ce qui concerne le groupe M20 mixte, la crème des groupes M16 et M18 y trouvent leur compte, de même que les meilleures hockeyeuses comme Dominique Cormier et Catherine Foulem, entre autres…

Contrairement aux autres catégories, celle des hommes de niveau A est sujette à un repêchage annuel afin de s’assurer d’un meilleur équilibre des forces. Ce sont aussi normalement les meilleurs joueurs qui se retrouvent à la tête des formations et, du même coup, ont le mandat de sélectionner à tour de rôle les joueurs…

Au cours des 13 premières années de la Ligue Goody’s, il est évidemment arrivé plusieurs événements sortant de l’ordinaire. Patrice Cormier, dont la légende ne cesse de grandir auprès des habitués de la ligue, est même allé jusqu’à apporter le trophée de championnat à son mariage il y a quelques années. Notons que l’ancien attaquant des Thrashers d’Atlanta et des Jets de Winnipeg, qui évolue désormais dans la KHL, a remporté deux fois le Championnat masculin A, soit en 2016 et en 2017. Il faut dire qu’avec un gardien comme Adrien Lemay, il avait mis toutes les chances de son côté…

Les huit meilleurs pointeurs de tous les temps dans la catégorie masculine A sont dans l’ordre Stéphane Dion (538 pts), Mathieu Bétournay (481), Jean-Yves Cormier (446), Christian Gaudet (419), Ian Girard (388), Marc-André Côté (303), Glenn Robichaud (285) et Francis Rochon (229). À noter que tous les joueurs, sauf Rochon, ont disputé de 131 à 189 matchs pour atteindre leur total de points. Rochon, lui, n’a eu besoin que de 76 rencontres…

Selon Christian Gaudet, beaucoup de gens auraient le réflexe de miser sur Joey Richard pour construire son équipe de hockey-balle. Quand il est sur une paire d’espadrilles, le Dieppois est un peu le Connor McDavid de la Ligue Goody’s. D’ailleurs, en 86 matchs au niveau junior, une catégorie qui a depuis été jumelée aux hommes de niveau A, Richard a compilé 109 buts et 115 passes pour 224 points. Cela dit, Philippe Myers, oui oui, le Philippe Myers des Flyers de Philadelphie, demeure le meilleur joueur. En 65 duels, le géant de Dieppe a déjà 105 buts et 117 mentions d’aide pour 222 points. Si Richard est le Connor McDavid, Myers est donc le Bobby Orr…

La Ligue Goody’s ne s’adresse pas seulement aux vedettes du hockey sur patins. La preuve, la maman (Murielle) et la sœur (Céline) de Christian Gaudet évoluent toutes deux dans la catégorie féminine. Même que Murielle, qui est pourtant dans la soixantaine, se débrouille plutôt bien. Et comme son fils (l’hiver), elle s’illustre surtout par son jeu défensif…

Comme c’est le cas depuis déjà quelques années, la Ligue de hockey-balle Goody’s organisera une course avec plusieurs distances proposées. La date de la course sera communiquée dans quelques semaines. Tous les profits de l’événement seront remis à P.R.O. Jeunesse, un organisme communautaire qui vient en aide aux jeunes de 2 à 18 ans provenant de familles défavorisées de Dieppe ou de Memramcook. Les sommes recueillies permettront à ces jeunes de participer à des activités communautaires, culturelles ou sportives…