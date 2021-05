Bilan: le Titan a fait des pas de géants

Nous avons beau être à plus de quatre mois de la saison 2021-2022, il y a déjà plusieurs certitudes chez le Titan d’Acadie-Bathurst.

Par exemple, nous savons que tout le personnel d’entraîneurs sera de retour et nous connaissons depuis longtemps l’identité des trois joueurs de 20 ans, du top-6 à l’attaque et du top-6 en défensive.

Il est également acquis que l’équipe restera muette au repêchage international et que les invitations pour le camp d’entraînement seront envoyées au compte-gouttes, parce que les places disponibles seront aussi rares qu’une carte recrue d’Eddie Shore.

Et, plus intéressant encore, Sylvain Couturier a confirmé que l’équipe sera dans le camp des acheteurs Noël prochain.

Même s’il aurait aimé voir son équipe poursuivre l’aventure, ou du moins rendre la vie des Islanders de Charlottetown plus difficile, le d.g. du Titan estime que l’équipe a fait des pas de géant au cours des derniers mois.

«La saison a été au-delà des attentes, affirme-t-il. Tu m’aurais dit au début de l’année que nous allions terminer avec le quatrième meilleur pourcentage victoires/défaites de la ligue et je ne l’aurais pas cru.»

«Je retiens particulièrement les progressions de Bennett MacArthur, Riley Kidney et Cole Huckins. En fait, je ne peux pas te nommer un seul joueur qui a pris du recul ou qui soit resté au même niveau que la saison précédente. Notre équipe a ouvert les yeux de bien des gens cette saison», dit-il.

Le Titan s’est tellement illustré que Couturier ne serait pas surpris de voir au moins trois joueurs de l’équipe entendre leur nom au repêchage de la LNH. Dans le cas de Kidney et Huckins, c’est pratiquement dans la poche. Et il serait également fort étonnant que Jacob Melanson ne trouve pas preneur.

«Riley et Cole sont passés à un autre niveau dans les séries. Riley est vraiment devenu une véritable machine à produire des points. Quant à Cole, même s’il n’a pas obtenu les chiffres de Riley, son jeu physique a été exceptionnel et je suis convaincu que les recruteurs en ont bien pris note. Je pense entre autres au deuxième match contre les Islanders, alors que nous tirions de l’arrière 3 à 0. Cole a su réveiller les gars en décidant de jeter les gants devant Sean Stewart qui n’est quand même pas n’importe qui. Cole est un gros bonhomme de 6 pieds 4 pouces et 200 livres en pleine croissance», mentionne Couturier.

«Si Melanson n’est pas repêché, ce sera uniquement parce qu’il a raté plusieurs matchs dans la dernière année en raison de blessures. Parce que sinon, son profil ressemble pas mal à celui de Cole. Et je ne serais pas surpris aussi que Bennett MacArthur soit choisi. Il a prouvé dans les dernières séries que sa belle saison n’était pas un coup de chance. Bennett a le coup de patin, le physique, le lancer et il est fiable défensivement. C’est un joueur qui joue de la bonne façon sur 200 pieds. Zach Biggar pourrait également être repêché. Nous pouvions avoir cinq gars qui seront repêchés, mais je crois qu’il est très réaliste de penser que nous en aurons trois», analyse le d.g. du Titan.

Couturier dit par ailleurs s’attendre à un camp d’entraînement fort compétitif. À moins de transactions au cours des prochaines semaines, 19 joueurs qui ont complété la dernière campagne vont se rapporter à Mario Durocher et ses adjoints en août. C’est sans oublier le Letton Harijs Brants, que la pandémie a retenu dans son pays, ainsi que les jeunes Cameron MacLean, Carter Ansems, Jack Howatt, Charlie Zolin, Joseph Henneberry, Camden Pellerine et Cael MacDonald qui cognent tous sérieusement à la porte.

«Notre profondeur fait en sorte que nous n’aurons probablement qu’à acheter modérément à Noël. Parce que si tu regardes notre alignement, les pièces du puzzle sont déjà pas mal toutes là. Nous avons déjà les pièces maîtresses à chaque position. Notre offensive, avec les MacArthur, Kidney, Huckins, Melanson et Ben Allison est déjà en place. Même chose pour notre défensive qui sera d’ailleurs notre principale force. Et devant les buts, bien que ses débuts ont été difficiles, Jan Bednar a été solide pendant les séries», révèle Couturier.

En bref…

Sylvain Couturier a tenu à souligner le brio de trois joueurs de 20 ans. Il estime que Félix-Antoine Marcotty, Adam McCormick et le capitaine Mathieu Desgagnés ont joué un rôle important dans le développement des jeunes joueurs de l’équipe. Particulièrement Desgagnés qui a d’ailleurs joué les dernières séries dans un piètre état. «Mathieu a joué aussi bien dire sur une jambe pendant les séries, confie Couturier. Je sais que tous les gars ont des bobos à ce temps-ci de l’année, mais Mathieu était vraiment magané. Il aura été pour nous un très bon capitaine qui s’est bien occupé de nos jeunes. Il n’a pas hésité par exemple à prendre les Kidney et Huckins sous son aile»…

Parlant de Desgagnés, il poursuivra son aventure dans le hockey avec les Gee-Gees de l’Université d’Ottawa. McCormick, lui, se joindra aux Varsity Reds de UNB. Quant à Marcotty, des rumeurs l’envoient à l’Université du Québec à Trois-Rivières…

Le Titan pourrait se laisser tenter d’échanger son premier choix de 2021 si l’offre est bonne. «Notre première sélection est disponible, confirme Couturier. Nous sommes prêts à discuter. Nous avons plusieurs scénarios sur la table. Nous pourrions par exemple accepter de recevoir plusieurs choix en retour, ou encore de l’échanger pour un type de joueur qui pourrait nous manquer». À noter que le Titan possède le 16e choix de l’encan, en plus d’un choix de 4e tour, deux de 5e et deux de 6e…

Le repêchage est justement le dossier prioritaire maintenant que l’équipe est éliminée. «Nous avons déjà discuté en long et en large des espoirs québécois et ce sera au tour des gars des Maritimes en fin de semaine. Puis, dans deux semaines, nous procéderons au jumelage des deux listes pour finalement avoir notre liste finale pour le repêchage», explique le d.g. du Titan…

Couturier a confirmé que Logan Chisholm, Bennett MacArthur et Jaxon Bellamy seront les trois joueurs de 20 ans la saison prochaine…

L’ancien capitaine du Titan Shawn Élément vient de parapher un contrat de deux ans avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. Encore un autre produit de la LHJMQ qui se retrouve dans l’organisation du Lightning de Tampa Bay…