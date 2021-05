Tristan Gray, le Tigre le plus utile

Le gardien terre-neuvien Tristan Gray, un vétéran de quatre saisons avec l’équipe, a été choisi le joueur le plus utile des Tigres de Campbellton en 2020-2021.

Gray, qui a célébré ses 21 ans le 14 février dernier, complète sa carrière junior de belle façon.

Le portier de Bonavista a maintenu cette saison une moyenne de buts alloués de 2,79 et un taux d’arrêts de ,919, en plus de remporter huit de ses 12 décisions. En carrière, Gray montre une moyenne de 2,77 et un taux d’arrêts de ,913.

À noter qu’il a également été choisi au sein de l’équipe d’étoiles de la division Nord au terme de la saison régulière de la Ligue junior des Maritimes (LHM).

Comme c’est le cas après chaque saison, Gray fait aussi partie des joueurs de 20 ans qui ont été honorés par l’organisation des Tigres. Les six autres patineurs honorés sont Coleton Perry, Joel Walker, Zach Spencer, Eliott St-Pierre, Tobias Odjick et Charles-Antoine Girard.

Justement, Walker, Spencer et St-Pierre ont également reçu un honneur individuel.

Walker, qui en était à sa cinquième saison avec l’équipe en tenant compte des six parties disputées en tant que joueur affilié en 2016-2017, a été choisi le hockeyeur le plus dévoué.

Originaire de Fredericton, Walker a su se faire remarquer autant sur la patinoire qu’à l’extérieur. Surnommé Tank par ses coéquipiers, Walker termine sa carrière junior avec 31 buts et 58 passes pour 89 points en 171 parties, séries éliminatoires incluses.

Spencer, pour sa part, dont c’était la quatrième saison avec les Tigres, a été nommé joueur académique de l’année.

Lui aussi originaire de Fredericton, Spencer a maintenu une note supérieure à 4,0 au cours de la dernière année scolaire. Il était d’ailleurs celui vers qui ses coéquipiers se tournaient lorsqu’ils avaient besoin d’un conseil dans leurs études.

En 91 duels avec les Tigres en carrière, Spencer a amassé 14 buts et 12 mentions d’aide pour 26 points.

Quant à St-Pierre, qui est originaire de Rimouski, il a été honoré à titre de meilleur défenseur.

L’ancien défenseur de l’Océanic de Rimouski et du Drakkar de Baie-Comeau, a complété la saison avec une récolte de 16 points (3-13) en seulement 27 parties.

À l’instar de Tristan Gray, St-Pierre a également été choisi au sein de l’équipe d’étoiles de la division Nord.

L’Acadien d’Atholville Frédéric Castonguay a par ailleurs été choisi le joueur le plus amélioré de l’équipe.

En 26 matchs, Castonguay a produit trois buts et deux passes pour cinq points. Il sera assurément l’un des gros morceaux de la brigade défensive des Tigres la saison prochaine, alors que son rôle risque d’être plus offensif.

Le défenseur de Bathurst Peter Stanger a de son côté reçu le titre de recrue de l’année grâce à une récolte de trois buts et 16 passes pour 19 points en 25 rencontres. La LHM l’a également honoré en le nommant au sein de l’équipe d’étoiles des recrues pour la dernière saison.

Notons enfin que le Terre-Neuvien Liam Best et l’Ontarien Thomas Freel ont été respectivement choisis le joueur le plus sportif de l’année et le meilleur attaquant.