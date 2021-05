La LHJMQ dévoile ses meilleurs espoirs

Comme prévu, le Québécois Éthan Gauthier, des Cantonniers de Magog, et le Néo-Écossais Tyler Peddle, des Sabres de Shattuck-Saint Mary’s, sont considérés les deux plus beaux espoirs par la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ en vue du prochain repêchage.

Deux Néo-Brunswickois se retrouvent toutefois dans le classement anticipé de la première ronde, soit le défenseur Dylan MacKinnon, des Flyers de Moncton, et le centre droitier Bradley Nadeau, des Caps de Fredericton. Ils occupent respectivement les positions 7 et 16.

Notons aussi la présence au premier tour du défenseur Terre-Neuvien Matteo Rotondi, au 17e rang, qui a évolué pour les Riverhawks de Rothesay Netherwood, un collège privé du Nouveau-Brunswick.

Notons également la présence de Prince-Édouardien Luke Coughlin, des Knights de Charlottetown, au 6e échelon.

Le top-5, lui, est complété dans l’ordre des attaquants Vincent Collard, des Élites de Jonquière, et Alexis Bourque, de l’Intrépide de Gatineau, ainsi que du défenseur Marc-Olivier Beaudry, des Riverains du Collège Charles-Lemoyne.

Trois autres Néo-Brunswickois se retrouvent en 2e ronde de la liste de la CSR, soit l’ailier droit Justin Gendron (23e), des Flyers, l’arrière droitier Anton Topilnyckyj, des Caps, et le centre gaucher Mathieu Pelletier, des Saints de Mount Academy, une école privée de l’Île-du-Prince-Édouard.

La 3e ronde proposée par la CSR implique également trois joueurs du Nouveau-Brunswick. Il s’agit des ailiers gauches Will Allen, de l’Académie de hockey de l’Ontario, et Noah Ryan, du Vito’s de Saint-Jean, de même que du gardien Xavier Farrah, des Flyers.

Au 4e tour, on retrouve le centre gaucher Preston Lounsbury, lui aussi des Flyers. Enfin, en 5e ronde, la CSR a entre autres répertorié l’ailier gauche Colby Morin, des Caps.

Mentionnons par ailleurs que huit Néo-Brunswickois sont catalogués comme d’éventuels choix variant des rondes 6 à 8.

On parle ici des gardiens Jack Flanagan, des Saints, Samuel LeBlanc, des Flyers, et Drake Pattison, du Vito’s, des défenseurs Ian Dickie, du Vito’s et Jack Martin, des Flyers, ainsi que des avants Nicholas Brennan, des Caps, Philippe Collette et Luke Patterson, des Flyers.

Notons que 24 autres Néo-Brunswickois ont été réunis dans la liste pour les rondes 9 et les suivantes.

Parmi ceux-ci, on reconnaît les Acadiens Dominic Deschênes, des Saints, Ben Aucoin et Jean-Philip Boudreau, des Flyers, et Martin Duguay, du Moose du Nord. Un autre produit du Moose, Ryan Hackett, est également répertorié dans ce groupe.

Le repêchage 2021 sera présenté de manière virtuelle les 25 et 26 juin sur la chaîne YouTube de la LHJMQ. La première ronde aura lieu en direct le vendredi soir, alors que les rondes 2 à 4, ainsi que l’encan américain, suivra samedi.