Soccer: beaucoup de nombrils verts chez les Aigles Bleues

L’équipe de soccer des Aigles Bleues de l’Université de Moncton misera sur la jeunesse pour la saison 2021.

De 2019, dernière campagne disputée puisque la COVID-19 a forcé l’annulation des activités en 2010, c’est seulement huit vétéranes qui seront de retour. C’est peu.

Il s’agit de la gardienne Chelsea Bumham, des arrières Megan Simon et Monica Mazerolle, des milieux de terrain Alexandra Roy et Natalie Fleming, ainsi que des attaquantes Zoé Brockbank, Karyssa Boucher et Katyna Comeau.

Du lot, on note seulement deux filles qui sont âgées de plus de 20 ans, soit la capitaine Fleming et Bumham, qui ont respectivement 23 et 21 printemps.

Bref, vous n’avez pas à en savoir davantage pour comprendre que l’entraîneur-chef Mehyar Zekaroui va compter sur la plus jeune équipe du Circuit du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA).

Cela dit, avec les attaquantes Leila Karam et Manon Vautour, la joueuse de milieu de terrain Alexane Dupuis, l’arrière latérale Mélodie Sonier et la gardienne Adèle Melançon-Caillé, Zekaroui estime avoir des recrues de qualité qui devraient l’aider à bien entamer la reconstruction de l’équipe.

«C’est le début d’un nouveau cycle, mais nous espérons quand même voir une progression», affirme l’entraîneur, qui avait vu son club prendre la huitième place en 2019.

«La clé, pour nous, sera l’aspect mental du jeu. J’ai hâte de voir comment les filles vont gérer les moments difficiles dans un match.»

Avec Fleming et Brockbank, auteures de quatre et deux buts il y a deux ans, et en ajoutant les recrues Karam et Vautour, le pilote du Bleu et Or croit que l’attaque ne sera pas un problème.

«Ce sera à nous les entraîneurs de faire en sorte que ce groupe joue un bon jeu d’ensemble, en plus de mettre en place une structure défensive solide», explique-t-il.

Évidemment, Zekaroui aura besoin de l’aide des leaders du club pour inspirer les jeunes. Fleming et Brockbank, de même que Bumham, Roy et Dupuis sont les leaders dont l’entraîneur fait mention.

Melançon-Caillé

Invité à nous en dire un peu plus sur la dernière acquisition, la gardienne Adèle Melançon-Caillé, Zekaroui a dit d’elle qu’elle avait un brillant avenir devant elle.

« Adèle est une gardienne que nous avons à l’oeil depuis 2019. Elle joue avec un calme très rassurant. C’est une joueuse qui communique bien avec ses défenseurs et le reste de l’équipe. Ça paraît qu’elle a été bien formée grâce à de bons entraîneurs. Elle a ainsi des qualités techniques très intéressantes, que ce soit avec ses mains ou ses pieds, notamment dans sa relance variée entre le jeu court et le jeu long. J’aime aussi la façon dont elle anticipe le jeu défensif. Elle et Chelsea vont définitivement nous aider devant les buts», mentionne-t-il.

Dans un communiqué remis aux médias, Melançon-Caillé s’est dite enchantée de joindre les rangs du Bleu et Or.

«J’ai décidé de joindre les Aigles Bleues parce que je voulais fréquenter une université francophone hors Québec et acadienne. Ça me rejoint dans mes origines», indique-t-elle.

Adèle Melançon-Caillé est originaire de Sainte-Marie-Salomé, une municipalité en Lanaudière composée en partie par des victimes de la Déportation des Acadiens qui s’y sont installés entre 1759 et 1767. Sainte-Marie-Salomé est généralement considérée comme l’une des quatre municipalités de la Nouvelle-Acadie, un territoire qui comprend aussi Saint-Alexis, Saint-Jacques et Saint-Liguori. Un festival acadien est d’ailleurs organisé chaque année depuis 2001…

«J’ai une bonne prise de balles, une bonne vision du jeu et je communique bien dans l’action. Au cours de la prochaine saison, je compte améliorer ma rapidité sur pieds et mes plongeons aériens», a ajouté la Québécoise de 17 ans.

En bref…

Mehyar Zekaroui est d’avis que Manon Vautour sera possiblement la joueuse la plus rapide du SUA. L’entraîneur a bien rigolé quand l’auteur de ces lignes lui a demandé si la jeune marchande de vitesse avait du Beep Beep le Road Runner en elle. «C’est pas mal ça», a-t-il lancé avant d’éclater de rire. Vautour est la jeune soeur de l’ancien gardien du Titan d’Acadie-Bathurst Daniel Vautour…

Parmi les autres recrues qui se présenteront au camp d’entraînement, notons la gardienne Julie Thériault, les arrière Madison Ferguson, Julia Parker, Annie Savoie, Amy Green et Cassidy Price, le milieu de terrain Katarina Laevski et l’attaquante Véronique Jalbert…

Mehyar Zekaroui a tenu à lancer une invitation à toutes les filles de l’U de M qui aimeraient tenter leur chance avec l’équipe au prochain camp d’entraînement. «Nous sommes en reconstruction et les portes sont donc ouvertes pour d’éventuelles surprises, particulièrement auprès des étudiantes internationales»…