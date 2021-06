Dominic Babineau espère monter sur le ring cet automne

Même si le gymnase Don’t Blink le tient fort occupé, où comme entraîneur il veille au développement de la relève amateure, Dominic Babineau commence sérieusement à s’ennuyer de la compétition. Absent des rings de boxe depuis février 2020 en raison d’une pandémie, qui espérons-le tire à sa fin, l’Acadien âgé de 29 ans souhaite reprendre sa carrière professionnelle d’ici la fin de l’année.

«Je m’ennuie beaucoup de la compétition», s’est exclamé d’entrée de jeu le pugiliste originaire de Richibucto-Village.

«Je me fais souvent demander quand est-ce que je vais recommencer. Honnêtement, je ne sais pas quand. Mais j’espère que ça va débloquer cet automne. De toute façon, avec la pêche au homard qui va bientôt débuter, je ne pourrais pas commencer avant octobre», a révélé celui qui détient toujours deux ceintures au sein de la Canadian Professional Boxing Council (CPBC), soit le titre international et celui de l’Atlantique chez les super-plumes.

De son propre aveu, l’arrêt des activités en mars 2020 ne l’avait pas trop dérangé parce qu’il prévoyait déjà de faire un temps d’arrêt.

«Peu importe ce qui serait arrivé, ça me prenait une pause, affirme-t-il. J’avais eu des combats difficiles dans la dernière année (défaite contre Joey Laviolette et nulle face à Pedro Ivan Bernal) et le temps était venu de me reposer. Je voulais d’abord me reposer l’esprit pour ensuite retrouver le bagarreur en moi. Mais là, ça commence à faire pas mal trop longtemps que je suis au repos. Une pause de quatre ou cinq mois, je n’avais rien contre. Ça fait maintenant 16 mois que je n’ai pas eu de combat et ça n’a juste pas de bon sens.»

«Je suis actuellement en bonne forme. Il faut dire que je m’entraîne presque quotidiennement avec les meilleurs boxeurs du coin à mon gymnase. La rouille n’a donc pas pu s’installer. Je pense que je serais prêt à combattre après un seul mois d’entraînement pour retrouver mon cardio», assure-t-il.

Le rêve est intact

Bien que cette pause lui aura pratiquement fait perdre deux ans de carrière, Dominic Babineau insiste pour dire que ça ne change en rien ses objectifs.

«Mon plan est de boxer jusqu’à au moins 35 ans et je suis donc encore loin d’en avoir terminé avec la boxe, dit-il. Si je ne dis pas non à un championnat canadien, en autant que ce soit une bonne offre, ma priorité est surtout d’obtenir des combats sur la scène internationale. C’est ce que je veux.»

«J’ai d’ailleurs déjà reçu quelques appels dans les dernières années, mais ce n’était pas assez intéressant à mes yeux. Les bourses étaient un peu meilleures que ce que je reçois actuellement dans les Maritimes, mais ça va prendre plus que ça. Jusqu’ici, on m’a surtout offert des combats contre des combattants plus lourds, ce qui veut dire que j’aurais dû me battre dans une catégorie de poids plus élevée. Je ne veux pas prendre ce risque. Mais je garde confiance. On va bien finir par m’offrir quelque chose d’intéressant», confie-t-il.

«Je souhaite toujours d’obtenir un jour un combat de championnat du monde. Le rêve est encore là. Cela dit, les derniers mois m’ont fait réfléchir. Ça m’a ouvert les yeux. Plus que jamais, je réalise à quel point la boxe n’est pas un sport facile. Il y a beaucoup de marches à gravir. Bref, si jamais je ne parviens pas à réaliser mon rêve, ce ne sera pas la fin du monde. Je suis déjà content de ce que j’ai fait jusqu’ici», constate-t-il.

Par ailleurs, Dominic Babineau projette d’organiser un premier gala amateur en juillet ou en août au gymnase Don’t Blink à Dieppe.

«Tout va dépendre où en sera la situation avec la COVID-19. Mais de ce que j’ai pu comprendre, tout devrait revenir bientôt à la normale», indique-t-il.