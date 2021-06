JO de Tokyo: Geneviève Lalonde se prépare à faire la course de sa vie

Première Canadienne à participer à une finale olympique du 3000 m steeple, Geneviève Lalonde compte bien rééditer son exploit cet été. La fusée acadienne a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir rivaliser avec les meilleures coureuses de sa discipline.

La voilà engagée dans le sprint final de sa préparation pour la course qualificative du 3000m steeplechase aux Jeux olympiques, le 1er août, à Tokyo. L’heure est aux derniers réglages, rien n’est laissé au hasard pour lui assurer une place en finale, trois jours plus tard. Pour cela, elle devra parcourir sept tours et demi de stade et franchir 35 obstacles à pleine vitesse.

«Les Jeux arrivent très rapidement, on en est aux étapes finales. J’ai déjà développé une bonne base, on est rendu aux petites touches», décrit l’athlète, avec sa bonne humeur habituelle.

Après une participation au Victoria Track Classic mercredi dernier, Geneviève Lalonde s’apprête désormais à prendre part au championnat national à Montréal la semaine prochaine. Après un an et demi sans compétition, elle en avait grandement besoin. «On a réalisé qu’il me manquait des courses comme ça, c’était l’ingrédient qu’il fallait ajouter au mélange», explique-t-elle.

Un camp d’entraînement en Arizona viendra conclure sa préparation intensive avant le départ pour le Japon. Geneviève Lalonde a de l’ambition et l’affirme haut et fort.

«J’aimerais bien représenter mon pays, je ne cours pas juste pour m’amuser, je veux améliorer mon classement. Je veux montrer que je fais partie des meilleures du monde», lance-t-elle.

Son déménagement à Victoria en Colombie-Britannique lui a permis de profiter d’un climat idéal pour l’entraînement et des installations de pointe du Carrefour de l’Ouest d’Athlétisme Canada.

«J’ai 100% confiance en ma préparation et en mon équipe. J’aurais tous les outils pour faire une belle performance aux Jeux», assure la coureuse.

«Je commence à avoir les jambes qui tournent et de l’énergie. Maintenant, il faut s’assurer de ne pas gaspiller trop d’énergie, même si l’excitation grandit!»

L’athlète originaire de Moncton s’est aussi entourée de deux pointures de l’athlétisme qui l’aident à se préparer mentalement et physiquement. Joël Bourgeois, double Olympien en steeple (1996 et 2000), et Hilary Stellingwerff, une spécialiste du 1500 m qui a pris part aux Jeux olympiques de 2012 et de 2016, lui font profiter de leur expérience au quotidien.

«Joël m’a montré qu’être une athlète, ça signifie passer par de grands moments et de petits moments. Il faut de la patience, du travail en équipe, une éthique de travail et savoir quand prendre soin de soi. Il faut avoir un bon entourage qui t’aide et te supporte. Il faut beaucoup de détermination, avoir confiance dans sa capacité quand on se retrouve sur la ligne de départ.»

Avant que la pandémie n’éclate et ne force le report des Jeux, Geneviève Lalonde a su briller. Elle a d’abord a battu son propre record canadien du 3000 m steeplechase le 19 mai 2019 en arrêtant le chrono à 9:29,82 à la rencontre de la Diamond League de Shanghai, puis décroché l’or et lors Jeux Panaméricains à Lima en août 2019 avec un temps de 9:41,45. Elle est ensuite montée sur la plus haute marche du podium à la Coupe panaméricaine de cross-country 2020, à Victoria en Colombie-Britannique, en réalisant un temps de 37:37 à l’épreuve du 10 kilomètres.

Geneviève Lalonde s’attend à vivre des Jeux bien différents de ceux de 2016: elle devra subir un test de dépistage chaque jour et s’isoler entre les compétitions et elle ignore encore si le public sera présent ou non.

«L’environnement sera très réglementé. On s’y prépare depuis l’automne. Je reçois l’aide d’un psychologue du sport pour garder le cap et arriver avec un bon état d’esprit. Ce sont des choses qu’on a travaillées», souligne-t-elle.

«D’y avoir participé déjà, je peux déjà me baser sur cette expérience. Je sais ce que ça prend pour se rendre en finale et rejoindre le top mondial.»

Jusqu’au début d’août, l’Olympienne compte bien continuer de se dédier entièrement à son objectif. Et de la motivation, Geneviève Lalonde n’en manque pas.

«C’est la passion qui alimente mes journées», confie l’athlète, qui espère que le 4 août marquera l’aboutissement d’un rêve de petite fille.