La jeunesse sera à surveiller aux Deux miles de natation de Tracadie

Xavier Lebouthillier et Alain Vautier, l'aspirant et le champion en titre des Deux milles H20 Acadien de Tracadie. - Archives

L’expérience contre la jeunesse. Il y a deux ans, à sa 23e tentative, Alain Vautier est finalement parvenu à remporter l’épreuve d’endurance Les Deux miles de natation de Tracadie après de multiples deuxièmes places au fil des années. Le vétéran avait alors devancé de 14 secondes un adolescent âgé de 13 ans répondant au nom de Xavier LeBouthillier. Bonne nouvelle, l’assouplissement des mesures sanitaires permettra aux deux nageurs de Tracadie de reprendre leur rivalité après en avoir été privés l’an dernier en raison de la pandémie.

À moins que d’autres nageurs (ou nageuses) de premier plan se présentent sur la ligne de départ le 25 juillet, ils seront vraisemblablement encore une fois les têtes d’affiche de cet événement qui porte désormais le nom de Les Deux miles de natation Denis-Sonier.

Cette année, la course en sera à sa 39e présentation.

Joint en après-midi, le jeune LeBouthillier prône la prudence et souligne que battre le champion en titre ne sera pas une mince affaire.

«Même si je suis en parfaite forme, ce n’est pas gagné tant que la course n’est pas terminée», dit-il.

«Alain termine toujours parmi les premiers, alors ce ne sera pas facile de s’en débarrasser», a-t-il ajouté en riant.

Vautier, lui, croit au contraire que l’événement va couronner un nouveau roi.

«Je crois que mon règne va être court», s’est exclamé Vautier en riant.

«Depuis quelques années, je me concentre davantage sur le triathlon longue distance, même si je consacre quelques heures de natation par semaine. Sauf qu’avec la pandémie, j’ai plus mis le focus sur la course à pied en sachant que ce sont surtout les épreuves de course qui avaient le plus de chances d’avoir lieu. J’ai d’ailleurs participé au récent marathon de Tracadie et je prévois de prendre part au Défi Népisiguit en octobre avec mon ami Patrick Haché», raconte-t-il.

«C’est sûr que je vais donner mon maximum, mais je sais aussi que Xavier s’est entraîné fort dans la dernière année malgré la pandémie. C’est pourquoi je m’attends à le perdre de vue assez tôt dans la course. En fait, il y aura probablement d’autres bons jeunes nageurs qui pourraient me battre. J’espère justement voir plusieurs jeunes offrir de belles performances afin de nous prouver que la relève est là pour la natation en eau libre», affirme le champion en titre.

Si le Défi des maîtres de 8 km et le Défi jeunesse de 300m seront à nouveau absents, une nouvelle épreuve verra tout de même le jour, soit une course d’une distance d’un mile.

Le porte-parole de l’événement, Louis-Philippe McGraw, souligne que Les Deux miles demeurent cependant l’épreuve reine.

«La course du mile a été ajoutée pour encourager la participation, indique McGraw. Il y a des gens qui craignent la distance de deux miles. En même temps, la course d’un mile pourrait être un bon entraînement pour les triathlètes.»

Pour chacune des deux épreuves, les participants pourront être suivis par un proche en kayak. Évidemment, tous les participants devront respecter les mesures sanitaires.

Le départ et l’arrivée auront lieu au Camping de la Pointe. Celui des Deux miles sera donné à 9h30 et les participants du mile s’élanceront à 9h45.

À noter que le comité organisateur obtient l’aide cette année du groupe Zero Excuses Sports dans l’organisation de l’événement.

Les organisateurs encouragent l’inscription en ligne via la page Facebook de Les Deux miles de natation Denis-Sonier ou celle de Zero Excuses Sports. Il est également possible de s’inscrire à la piscine du Complexe S.-A.-Dionne. De plus, les organisateurs sont à la recherche de bénévoles.