Le pickleball, parfait pour garder la forme

Pour plusieurs, le pickleball, une recette infaillible pour garder la forme et éloigner la déprime de la COVID-19 - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les amateurs de pickleball n’en démordent pas: la pratique de ce sport est la solution parfaite pour garder la forme et éloigner la déprime et l’anxiété liées à la pandémie de COVID-19.

Le sport de raquette, qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table, continue de gagner en popularité au Nouveau-Brunswick, comme partout ailleurs au pays.

À Pointe-Verte, une soixantaine d’adeptes de la discipline se rassemblent deux fois par semaine afin de disputer des matchs en double dans la bonne humeur.

Le sport intergénérationnel semble être devenu au fil des ans l’activité physique préférée des retraités.

Un récent passage de l’Acadie Nouvelle au centre La Barque a permis de constater un engouement pour la pratique de ce sport.

Quelques-uns n’hésitent pas à parcourir en voiture la distance qui sépare Bathurst et Pointe-Verte (une trentaine de kilomètres) afin de s’adonner à leur sport préféré.

Il faut dire que le pickleball est un sport accessible à tout le monde, peu dispendieux et qui n’est pas trop dur sur les articulations du corps, même pour les aînés.

En fait, le club de Pointe-Verte compte parmi ses membres des gens qui ont atteint l’âge de 75 et 76 ans et qui se donnent à fond sur les courts.

Alain Thériault était loin d’être un grand sportif avant de découvrir le pickleball il y a cinq ans.

«Ça m’a donné le goût de faire des activités et de pratiquer d’autres sports, comme la bicyclette. En plus, je dirais que ça m’a apporté une bonne dose de confiance et d’estime de soi», a raconté le retraité de Petit-Rocher.

«Il y a aussi un côté social qu’on retrouve ici. On s’est fait des amis pour la vie.»

Un avis qui est partagé par son épouse, elle aussi une adepte de ce sport.

«Le pickleball permet de demeurer en santé et d’éviter l’ennui à la maison», a indiqué Rolande Thériault lors d’une brève pause de jeu.

La responsable de l’activité, Suzanne Frenette, va encore plus loin.

«Certains ont été jusqu’à me dire que le pickleball leur avait pratiquement sauvé la vie, alors que le moral et la santé étaient à terre l’hiver dernier en raison de la COVID-19 et qu’il n’y avait pas grand-chose à faire au quotidien.»

L’organisatrice s’est dite enchantée d’avoir donné goût à l’activité physique à certaines personnes qui n’avaient jamais pratiqué de sport de leur vie.

«De voir tout le plaisir, la bonne humeur et les rires qu’il y a sur le terrain, c’est ma plus grande récompense», a affirmé Mme Frenette.

Celle-ci raconte qu’un membre du groupe, victime d’une vilaine chute de plusieurs mètres à la maison, a retrouvé sa motricité en partie grâce à la pratique du pickleball après sa convalescence.

Le pickleball a été inventé par un retraité américain dans les années 1960. Selon la légende, ne sachant pas trop comment nommer ce sport, il l’a baptisé du nom de son chien Pickle.