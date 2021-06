Baseball: les Ironmen surclassent leurs nouveaux opposants

Ce n’était certes qu’un premier échantillon, mais les Ironmen de Chatham ont eu des débuts fracassants dans la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi. Les Ironmen ont défait successivement les Acadiens de Caraquet par la marque de 10 à 0 et 14 à 0 pour évidemment prendre la tête du classement général.

Les Ironmen, qui ont quitté le circuit provincial senior afin de se joindre à la LBIVM, ont d’abord obtenu une performance quasi parfaite de Jamie Walls. Ce dernier n’a accordé qu’un petit simple en six manches de travail. Il a également retiré 12 frappeurs sur trois prises. En voilà un qui risque de faire des ravages cet été face aux offensives adverses.

À l’attaque, Cody Dickson s’est payé la traite avec un double et deux simples, bons pour trois points produits. Jake Cook a lui aussi produit trois points avec l’aide de deux simples. Kris Keating, avec deux doubles, et Charles Malson, avec deux simples, ont également connu du succès dans le camp des Ironmen.

Venu en relève du partant Frédéric Lanteigne, qui avait été plutôt solide en trois manches, le releveur Jack Robichaud s’est fait martyriser comme en témoignent les 10 coups sûrs et les trois buts sur balles accordés en deux manches et un tiers de travail.

Lors du deuxième match, les Ironmen ont obtenu une autre brillante performance de l’un de leurs lanceurs, cette fois-ci de la part de Zach Gosse qui n’a permis qu’un seul coup sûr et un but sur balles en cinq manches.

Cody Dickson, encore lui, a frappé trois simples et produit deux points dans le triomphe. À noter aussi le double et simple de Jamie Walls, ainsi que les deux simples et les trois points produits de Zack Newman.

Yan Rail a écopé du revers, lui qui a permis six coups sûrs et deux passes gratuites en quatre manches. Le jeune Alexandre Noël n’a guère fait mieux en relève en accordant cinq coups sûrs et trois buts sur balles en une seule manche de boulot.

Les Aigles de Tracadie ont eux aussi commencé la saison 2021 sur une note gagnante en battant les Cardinals de Miramichi 2 à 1 en huit manches.

Rémi Légère et Frédéric-Denis Benoît ont été les deux héros du match. Le premier y est allé de deux coups sûrs et un point marqué, alors que le second a limité les adversaires à deux maigres coups sûrs et trois buts sur balles en huit manches de travail. Benoît a de plus obtenu sept retraits sur des prises.

Mike Simon n’a pas mal fait sur la butte des Cards, lui qui a accordé deux simples et trois passes gratuites, tout en éventrant neuf frappeurs sur des prises. C’est le releveur Mark Vautour qui a encaissé le revers en permettant deux coups sûrs et un but sur balle en deux tiers de manche.

Les Dodgers de Dalhousie et les Tigers de Chatham Head ont pour leur part divisé les honneurs de leur mini-série de deux rencontres.

Dans le premier duel, les jeunes Dodgers l’ont emporté 4 à 1 grâce au brio de Brayden Label qui a su espacer cinq coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches de boulot. Jérémy Doucet a été le meilleur frappeur des siens avec un double, un simple et deux points produits. À noter aussi les doubles d’Olivier Gendron et Blake Caplin. Jordan Kingston y est allé de deux simples dans le revers.

Lors du deuxième match, les Tigers ont cette fois-ci eu le dernier mot au compte de 5 à 3. Malheureusement, les statistiques du match n’étaient toujours pas disponibles au moment de mettre sous presse.