LHJMQ: du contenu local dans les équipes d’étoiles

Pour la première fois en 52 ans d’histoire, trois Néo-Brunswickois ont été retenus au sein des équipes d’étoiles de la LHJMQ. L’un d’entre eux est évidemment le défenseur Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown dans la première équipe. Il a déjà été honoré à titre de meilleur défenseur du circuit (trophée Émile-Bouchard) la semaine dernière. Les deux autres sont l’attaquant Peter Reynolds, des Sea Dogs de Saint-Jean, et l’arrière Evan Nause, des Remparts de Québec, au sein de la formation des recrues.

L’ancienne marque était de deux. L’exploit a été enregistré à deux reprises.

Le dernier remonte en 2012-2013 quand l’arrière Kevin Gagné et l’attaquant Peter Trainor, tous deux de l’Océanic de Rimouski, ont été choisis respectivement au sein des première et deuxième équipes d’étoiles.

En 2009-2010, le gardien Jake Allen et l’avant Sean Couturier, des Voltigeurs de Drummondville, ont été élus respectivement dans les première et deuxième équipes.

Lukas Cormier est aussi devenu le septième hockeyeur du Nouveau-Brunswick à se retrouver dans la première équipe d’étoiles. Outre Cormier, Gagné, Allen et Couturier (ce dernier en 2010-2011), les autres sont le défenseur Philippe Myers (2015-2016), ainsi que les avants Andrew McKim (1989-1990) et Everett Sanipass (1986-1987).

Avant Nause et Reynolds, Lukas Cormier (2018-2019) et l’attaquant Anderson MacDonald (2016-2017) ont été les seuls hockeyeurs d’ici à se faire élire dans l’équipe d’étoiles des recrues au fil des années.

Notons enfin qu’outre Trainor et Couturier, les arrières Adam McCormick (2019-2020), Justin Haché (2013-2014), Nathan Beaulieu (2011-2012), Jean-Claude Sawyer (2006-2007) et Guy Dupuis (1988-1989), de même que l’avant Sidney Veysey (1974-1975) sont tous parvenus à être élus au sein de la deuxième équipe.

Les autres joueurs élus dans la première équipe de 2020-2021 sont le gardien Colten Ellis et l’attaquant Cédric Desruisseaux, des Islanders, l’arrière Jordan Spence et l’avant Jakob Pelletier, des Foreurs de Val-d’Or, et l’avant Dawson Mercer, des Saguenéens de Chicoutimi.

Dans la deuxième équipe, les joueurs honorés sont les avants Mathieu Desgagnés, du Titan d’Acadie-Bathurst, Elliot Desnoyers, des Mooseheads de Halifax, et Thomas Casey, des Islanders, les arrières Justin Barron, des Mooseheads, et Noah Laaouan, des Islanders, et le portier Jonathan Lemieux, des Foreurs.

En plus de Nause et Reynolds, l’équipe des recrues comprend le gardien Chad Arsenault, du Titan, le défenseur Tristan Luneau, des Olympiques, l’attaquant Antonin Verreault, lui aussi des Olympiques, et Justin Côté, des Voltigeurs.