L’arrivée de Hendrix Lapierre à Bathurst sera confirmée mercredi

À moins que certaines négociations ne soient encore finalisées, plusieurs grosses transactions seront annoncées mercredi matin dans la LHJMQ. La plus attendue est évidemment celle qui va amener l’espoir des Capitals de Washington Hendrix Lapierre à Bathurst.

Selon ce que nous avons pu apprendre, les attaquants Julien Bourget et Alexis Dubé, des choix de première ronde en 2022 et 2023, de même que des choix de troisième tour en 2022 et quatrième tour en 2023 seront cédés aux Saguenéens de Chicoutimi. En plus de Lapierre, un choix de septième ronde en 2023 sera acquis par le Titan.

Si le directeur général Sylvain Couturier n’a pas voulu commenter l’échange. Il a tout de même confirmé qu’une grosse annonce attendait les partisans de l’équipe mercredi.

Dans un autre ordre d’idée, le Titan fera également l’acquisition d’un choix de sixième ronde des Tigres de Victoriaville. Cela viendra compléter l’échange qui avait envoyé Nicolas Kingsbury-Fournier dans les Bois-Francs en août dernier. Notons que le Titan avait déjà obtenu un choix de sixième tour en 2021 pour Kingsbury-Fournier. C’est donc dire que le Titan cinq fois lors des cinquième et sixième rondes, soit les sélections 81 (Halifax), 90, 106 (Victoriaville), 107 (Shawinigan) et l’autre à venir des Tigres.

Rappelons que le Titan possède également un choix de premier tour, le 16e au total, ainsi qu’une sélection de quatrième ronde, le choix du Drakkar au 58e rang acquis dans la transaction qui avait envoyé Dylan Champagne à Drummondville en janvier.

Parlant du choix de premier tour que Couturier a mis sur le marché il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs équipes ont déjà manifesté un intérêt certain.

«Il y a cinq équipes dans la course, confie Couturier. Nous n’avons cependant toujours pas reçu une offre concrète. Mais c’est clair que si une équipe nous arrive avec une offre qui comprendrait un choix de première ronde en 2022 et un autre de deuxième tour, nous allons écouter tout ça très sérieusement. C’est pourquoi il serait très surprenant que nous échangions notre premier choix d’ici vendredi. En fait, nous allons probablement attendre à la dernière minute avant de procéder à une annonce.»

Cela dit, l’option la plus plausible, du moins pour l’instant, consisterait à obtenir deux ou trois sélections dans les rondes 2 à 4. Les Wildcats de Moncton (lire autre texte) sont assurément parmi les clubs intéressés. Le Phoenix de Sherbrooke, les Mooseheads de Halifax et les Voltigeurs de Drummondville sont d’autres clubs qui pourraient figurer dans le portrait. Vous pouvez aussi ajouter l’Océanic de Rimouski.

Enfin, Sylvain Couturier n’a pas caché qu’il envisageait de repêcher plusieurs gars des Maritimes, comme il l’avait d’ailleurs fait l’an dernier.

«Nous ne sommes pas gênés de repêcher dans les Maritimes, ou encore au Nouveau-Brunswick. Nous l’avons prouvé dans les dernières années. La grande majorité de nos choix de 2021 (12 sur 13) sont des gars des Maritimes et l’année d’avant nous en avons également choisi plusieurs autres avec Riley Kidney, Cole Huckins, Zach Biggar, Josh Nadeau, Pierre-Vincent Guignard et Marc-André Gaudet, entre autres», affirme le d.g. du Titan.

«En passant, j’ai été très surpris que Gaudet ne soit pas choisi dans l’équipe d’étoiles des recrues. Il est probablement le secret le mieux gardé dans la LHJMQ. En tout cas, il a été selon moi le vol du repêchage de 2019 (le Titan l’a choisi en septième ronde). C’est tout un joueur de hockey», souligne Couturier.