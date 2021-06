Les Wildcats seront actifs

Ritchie Thibeau ne s’est pas tourné les pouces dans les derniers jours. Loin de là. Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton prépare on ne peut plus sérieusement la prochaine saison.

Pour tout dire, Thibeau devrait avoir au moins trois annonces à faire, mercredi, à l’ouverture du marché des transactions.

Parmi les rumeurs qui circulent, il y en a deux qui implique l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Dans un premier temps, les Wildcats feront l’acquisition du vétéran défenseur Samuel Desgroseillers (photo).

Un autre troc avec l’Armada verrait les Chats sauvages céder leur choix de première ronde, le 18 au total en retour de sélections de deuxième (21e) et troisième (41e) tours, ainsi que de l’attaquant néo-brunswickois Nick Blagden.

Au moins une autre transaction serait annoncée en cours de journée.

Évidemment, Thibeau n’a pas voulu s’étendre sur le sujet.

«Nous allons faire des échanges qui vont nous permettre d’ajouter des joueurs d’expérience, dit-il. Comme nous allons jouer dans une très forte division, c’est important pour nous que nous soyons compétitifs. Bathurst, Charlottetown et Saint-Jean vont avoir de très bonnes équipes. Halifax et Cap-Breton ne seront également pas des clients faciles. Nous nous sommes cependant assurés de ne pas sacrifier notre futur.»

Thibeau a également fait savoir qu’il songeait à déposer une offre concrète au Titan d’Acadie-Bathurst au sujet de leur choix de première ronde, le 16e au total, que Sylvain Couturier a mis sur le marché.

«Je sais qu’il y a des choix de première ronde qui ont été échangés dans les dernières semaines, mais en ce moment celui du Titan est probablement le seul sur le marché, révèle Thibeau. Nous avons ciblé un joueur et tout va dépendre de ce qu’il va arriver lors des sélections 13 à 15.»

Grâce aux transactions avec l’Armada, les Wildcats auront effectivement plusieurs sélections entre les deuxième et cinquième rondes pour tenter d’obtenir le premier choix du Titan. Outre les deux choix de l’Armada (21e et 41e), Thibeau a aussi dans sa banque la 23e prise (une compensation pour le désistement de Ryan Hopkins), de même que les 44e, 62e et 80e choix.

Ne soyez également pas surpris si le directeur des opérations hockey troque quelques attaquants sous d’autres cieux afin de libérer de l’espace.

«Nous avons actuellement trop d’attaquants et j’aimerais faire de la place pour entrer une ou deux recrues», dit-il.

Finalement, en ce qui concerne le dossier Philippe Daoust, tout indique que le vétéran sera de retour la saison prochaine.

«Je ne crois pas que je parviendrai à l’échanger en fin de semaine, mentionne Thibeau. De toute façon, nous ne sommes pas pressés de l’échanger.»

Parmi les autres joueurs de premier plan qui devraient changer d’adresse mercredi, on retrouve Zachary Bolduc, Louis Crevier, Christophe Farmer et Pier-Olivier Roy qui sont attendus à Québec, Pierrick Dubé et Jacob Gaucher qui poursuivront leur carrière à Baie-Comeau, Xavier Simoneau qui viendra grossir les rangs de Charlottetown, et Sean Larochelle au Cap-Breton.

Les Sea Dogs de Saint-Jean seront également actifs, eux qui projettent d’obtenir les gardiens Jonathan Lemieux et Ventsislav Shingarov, de même que l’attaquant William Dufour. Nicolas Girouard serait par ailleurs échangé aux Eagles afin de faire de la place à Lemieux pour l’un des trois casiers de 20 ans. Les deux autres sont bien sûr le défenseur Christopher Innis et l’avant Ryan Francis.