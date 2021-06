«Lapierre, c’est tout un joueur de hockey», dit Couturier

Peu importe le nom que vous lui sortirez, Sylvain Couturier est convaincu d’avoir mis la main sur le meilleur joueur disponible, mercredi, lors de l’ouverture du marché estival des transactions dans la LHJMQ. Cet échange vient aussi confirmer que le Titan d’Acadie-Bathurst vise le championnat pour les deux prochaines saisons.

Comme nous l’avions annoncé dans nos pages, Couturier a dû céder deux choix de premier tour (2022, 2023), les joueurs Alexis Dubé et Julien Bourget, une sélection de troisième tour en 2022 et un choix de quatrième ronde en 2023 pour obtenir le surdoué de Gatineau. Un choix de septième ronde accompagne Lapierre à Bathurst.

En 101 matchs dans la LHJMQ, séries éliminatoires incluses, Lapierre totalise 31 buts et 79 passes pour 110 points.

«Comme nous sommes déjà très satisfaits de la composition de notre trio de 20 ans (Bennett MacArthur, Logan Chisholm et Jaxon Bellamy), nous voulions ajouter un gros morceau à l’attaque et c’est tout un joueur de hockey que nous venons d’obtenir en Hendrix Lapierre. Nous sommes excités», affirme le d.g. du Titan.

«On parle ici du premier choix de la LHJMQ en 2018 et d’un choix de première ronde dans la Ligue nationale (Capitals de Washington, 22e, 2020). Hendrix est un joueur extrêmement rapide qui a une bonne vision du jeu. Il est patient avec la rondelle et nous pouvons utiliser autant au centre qu’à l’aile. Il est aussi un fabricant de jeu exceptionnel», souligne Couturier, qui a dû convaincre le joueur étoile de laisser tomber sa clause de non-échange pour le faire venir à Bathurst.

«Hendrix en sera à sa dernière année dans la ligue et c’était important pour lui de se retrouver dans une équipe qui veut gagner. C’est ainsi que nous lui avons vendu la chose.»

«C’était également important pour nous de passer un message auprès de nos partisans comme quoi nous sommes sérieux. Nous croyons avoir les éléments pour avoir une très bonne équipe lors des deux prochaines saisons. Et ce qui est intéressant pour nos partisans, c’est qu’ils n’auront pas à attendre aux Fêtes pour voir ce que nous allons faire. Nous avons décidé d’entrer un gros joueur d’impact immédiatement. Contrairement à 2018, nous croyons que nous n’aurons qu’à faire des petits ajustements aux Fêtes», révèle Couturier.

Deux bons jeunes

Évidemment, les départs de Dubé et Bourget signifient que la quatrième unité offensive sera complètement renouvelée, puisque Dylan Andrews devrait en principe recevoir une promotion et passer au sein du troisième trio.

Quant à Yannic Bastarache, même s’il n’a rien voulu dire à ce sujet, Couturier tenterait actuellement de le refiler à une autre formation afin de donner la chance à l’Acadien de poursuivre sa carrière dans la LHJMQ.

«Alexis et Julien sont les victimes de notre profondeur, mentionne Couturier. Dubé, entre autres, mérite une occasion de jouer un plus grand rôle. Pour lui avoir parlé à la fin de la dernière saison, je savais qu’Alexis en voulait plus. Malheureusement, en raison de notre profondeur, c’était impossible de lui donner un rôle plus important.»

«Yanick Jean voulait Bourget dès le départ dans cette transaction. Nous savons que Julien va devenir un bon joueur dans la LHJMQ. En fait, ce sont deux très bonnes personnes que nous envoyons à Chicoutimi», assure le d.g.

Joint en début d’après-midi, Alexis Dubé s’est dit excité par cette nouvelle aventure qu’il s’apprête à vivre.

«Je pensais beaucoup à ma situation dans les dernières semaines. C’est sûr que je veux gagner, mais je voulais aussi avoir la chance de démontrer que je peux apporter davantage à une équipe de hockey que ce dont je pouvais faire à Bathurst. Je sais que je peux marquer des buts dans la LHJMQ. Je l’ai prouvé dans le midget AAA que je pouvais jouer un tel rôle», dit-il.

«De plus, avec ma vitesse, ça devrait aussi m’aider que les Saguenéens jouent sur une surface olympique. Les Saguenéens veulent également que je montre l’exemple aux plus jeunes en jouant avec intensité et en respectant l’identité du club. Je sais que je peux contribuer à ce niveau. Je veux aussi montrer que je peux être un bon candidat pour un poste comme joueur de 20 ans l’année prochaine. Bennett MacArthur est un très bon exemple pour moi. Il y a un an, personne ne parlait de Bennett comme d’un éventuel joueur de 20 ans», indique l’attaquant de Dieppe, qui ne sera vraiment pas en territoire inconnu au Centre Georges-Vézina.

Outre Bourget, il connaît également très bien le jeune défenseur Matteo Mann, originaire lui aussi du Sud-Est, de même que Sam McKinney, un arrière de Fredericton qui évoluait pour le Titan en début de saison dernière avant qu’il ne soit échangé aux Wildcats de Moncton.

En 101 parties en carrière, Dubé montre un dossier de six buts et huit passes pour 14 points. Rappelons que le Titan l’avait acquis du Drakkar de Baie-Comeau en octobre 2018 contre un choix de cinquième tour. Pour ce qui est de Bourget, un choix de 8e ronde (127e) en 2019, il a enregistré un but et deux passes en 33 duels à sa première saison avec le Titan.

Mentionnons par ailleurs que le Titan a aussi complété deux échanges mineurs. Dans un premier temps, il a obtenu un choix de sixième tour des Tigres de Victoriaville, soit la 111e sélection de l’encan de samedi qui appartenait à l’origine aux Islanders de Charlottetown. Couturier a également cédé un choix de 12e ronde en 2022 afin de mettre la main sur les choix de 13e (223e) et 14e (241e) de l’Océanic de Rimouski.