Quatre transactions pour les Wildcats

Ritchie Thibeau ne parlait pas au travers de son chapeau quand il a dit qu’il voulait ajouter de l’expérience et de la direction à son équipe.

Le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton a conclu quatre transactions qui lui ont permis d’obtenir les vétérans Samuel Desgroseillers et Nick Blagden, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, ainsi que le jeune Tyler Guy, des Olympiques de Gatineau.

Le coup de maître de Thibeau se veut toutefois l’acquisition des 21e et 41e sélections de l’encan de samedi, en plus du Néo-Brunswickois Blagden, en retour de son choix de première ronde, le 18e au total.

C’est quand même incroyable d’obtenir autant quand on sait que les Wildcats ne reculent finalement que de trois rangs pour choisir leur premier joueur.

«L’Armada avait besoin de ce 18e choix pour conclure une transaction avec le Drakkar, mentionne un Thibeau très heureux de son troc. Nous avons maintenant les choix 21, 23 et 41 et je m’attends à ce que les équipes appellent.»

Thibeau ne cache pas aussi que deux de ces choix pourraient servir à négocier une entente avec le Titan d’Acadie-Bathurst pour le premier choix, le 16e au total. Les Wildcats ont ciblé un joueur et tout va dépendre de ce qui va se passer avant l’annonce du 16e choix.

En Desgroseillers, acquis contre un choix de troisième tour en 2022, et Blagden, Ritchie Thibeau croit avoir trouvé des vétérans qui pourront remplacer dans une certaine mesure Tristan DeJong et Jacob Hudson au niveau du leadership.

«Desgroseillers, c’est un défenseur fiable qui va nous donner de grosses minutes comme le faisait DeJong et que nous pourrons utiliser au sein de nos unités spéciales. Blagden, lui, est un gros ailier qui vient régler un problème que nous avions remarqué la saison dernière.»

«Nous avions trop de petits joueurs la saison dernière et c’était difficile quand on se retrouvait devant une équipe comme le Titan, par exemple. Même s’il sera probablement utilisé dans un quatrième trio, Blagden est le genre de gars qui va aider sur le plan physique et du côté du leadership», soutient Thibeau.

Concernant l’acquisition de Tyler Guy, un Néo-Brunswick de 17 ans qu’on peut faire jouer autant à l’avant qu’à l’arrière, Thibeau est convaincu que le produit des Caps de Fredericton a le potentiel de jouer un jour dans la LHJMQ.

«Nous allons lui permettre de jouer aux deux positions au prochain camp d’entraînement afin que nous puissions l’évaluer comme il faut», a-t-il fait savoir.

L’Acadien Dominic LeBlanc (lire autre texte) aura été le prix à payer pour faire l’acquisition de Guy, que les Olympiques avaient sélectionné en 11e ronde lors de l’encan de 2020.

Mentionnons finalement que les Wildcats ont cédé le défenseur Sam McKinney aux Saguenéens de Chicoutimi pour un choix de cinquième ronde en 2023.