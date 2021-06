Un trio acadien à Gatineau?

Louis Robitaille envisage-t-il de jumeler trois Acadiens au sein d’un même trio la saison prochaine avec les Olympiques? Sans rien promettre, le directeur général et entraîneur-chef de la formation gatinoise laisse entendre que ça pourrait être une possibilité.

Mercredi, Robitaille a fortement fait réagir les amateurs de hockey du Sud-Est en allant chercher Cole Cormier (Remparts) et Dominic LeBlanc (Wildcats), deux joueurs qui, à l’instar de Samuel Savoie, sont des produits des Flyers de Moncton.

«Nous allons tenter des expériences pendant le camp d’entraînement et nous allons possiblement les jumeler pour voir s’ils sont des affinités pour jouer ensemble. Ce qui est certain, c’est que ce sont des joueurs qui cadrent bien avec la mentalité de notre organisation et que nous sommes allés les chercher pour qu’ils grandissent avec les autres jeunes de l’équipe. Cole et Dominic ne sont pas des joueurs de location. Ils sont ici pour le long terme», révèle Robitaille.

«Cole vient combler au sein de notre équipe un besoin. Nous manquons de marqueurs naturels et c’est ce que Cole est. Il n’a peut-être pas eu une saison selon les attentes à Québec, mais il a toujours su garder une bonne attitude. Nous croyons que le changement de décor va l’aider, comme ça va probablement aussi aider Pier-Olivier (Roy) que nous avons cédé à Québec pour obtenir Cole. Avec des passeurs comme Zach Dean et Antonin Verreault, nous croyons que Cole va marquer beaucoup de buts avec nous», dit-il.

«Pour ce qui est de Dominic, je l’ai découvert quand je suis allé voir jouer Samuel avec les Flyers. Je trouvais que Dominic complétait à merveille Samuel. J’avais même été surpris de découvrir que les Wildcats l’avaient obtenu en huitième ronde seulement. J’ai donc continué de suivre son développement et j’avais même déjà appelé Ritchie la saison dernière pour m’informer s’il était disponible», raconte Robitaille.

L’idée de réunir les trois Acadiens est d’autant plus intéressante quand on sait que LeBlanc a déjà été le compagnon de trio des deux autres.

«J’ai joué avec Cole dans le bantam AAA et en compagnie de Samuel avec les Flyers», raconte LeBlanc, que les Olympiques ont obtenu mercredi en moyennant le jeune Tyler Guy.

«Ç’a été un choc quand Ritchie Thibeau m’a appris la nouvelle, mardi soir, révèle l’ancien attaquant des Wildcats de Moncton. Je ne m’attendais vraiment pas à partir. Mais je suis rapidement devenu excité quand j’ai appris que j’allais retrouver mes amis Samuel et Cole. Gatineau, c’est un bel endroit. Et ce serait amusant si jamais l’équipe décide de nous réunir dans un trio acadien.»

«En discutant avec Louis Robitaille, j’ai appris que c’étaient les Olympiques qui avaient approché les Wildcats. Il m’a dit qu’il m’avait vu jouer il y a deux ans avec Samuel. Il était content d’avoir fait mon acquisition», indique LeBlanc.

«C’est une nouvelle occasion qui s’offre à moi et je veux en profiter au maximum. J’ai parlé avec Sam et il m’a dit que les autres gars de l’équipe sont très gentils. J’ai hâte d’aller là-bas», poursuit le joueur de centre de 5 pieds 10 pouces et 170 livres.

Ritchie Thibeau confirme que ce sont les Olympiques qui l’ont appelé pour s’informer sur la disponibilité de LeBlanc. Ça adonnait bien puisque le directeur des opérations hockey cherchait un moyen de réduire son nombre d’attaquants.

«Nous avions trop de joueurs d’avant et Dominic faisait partie des gars à qui il était difficile de trouver une place dans le top-9. À Gatineau, il aura peut-être l’opportunité de le faire», mentionne Thibeau.

Les autres transactions

Parmi les autres transactions majeures effectuées mercredi, plusieurs ont mis en vedette les Saguenéens de Chicoutimi.

Outre celle qui a envoyé Hendrix Lapierre (lire autre texte) à Bathurst, Yanick Jean a également cédé le défenseur Louis Crevier et l’attaquant Christophe Farmer aux Remparts, de même que Pierrick Dubé au Drakkar de Baie-Comeau.

Dans chacun des cas, les Saguenéens ont pu bonifier de façon significative leur banque de choix au repêchage. En fait, les Saguenéens ont ajouté dans les dernières heures trois choix de première ronde, deux de deuxième tour, trois de troisième et un de quatrième.

Outre Roy, Crevier et Farmer, les Remparts ont également ajouté le gardien Fabio Iacobo des Tigres de Victoriaville moyennant en retour une sélection de deuxième ronde.

Les Sea Dogs de Saint-Jean ont eux aussi été actifs en obtenant l’attaquant de puissance William Dufour des Voltigeurs de Drummondville, en retour de Simon Hughes et deux choix au repêchage, dont la huitième sélection de l’encan de vendredi soir. Ils ont aussi obtenu le gardien réserviste Ventsislav Shingarov pour deux choix tardifs de l’encan 2023. Notons enfin qu’ils ont récupéré leurs choix de deuxième et troisième rondes en 2023 en envoyant Nicolas Girouard et un choix de premier tour en 2022 aux Eagles du Cap-Breton.

Parlant des Eagles, ils ont aussi amélioré leur défensive en allant chercher Sean Larochelle à Victoriaville contre un choix de deuxième tour.

Les Islanders de Charlottetown n’ont réalisé qu’un seul troc, mais on parle tout de même du meilleur 20 ans de la ligue en Xavier Simoneau. Pour le sortir de Drummondville, Jim Hulton a dû sacrifier un choix de première ronde, le 11e au total, ainsi que des choix de troisième, quatrième et cinquième tours en 2023.

L’ancien du Titan et des Wildcats Nicolas Kingsbury-Fournier a par ailleurs été échangé aux Olympiques en retour d’un choix de sixième ronde.