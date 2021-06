Deux arbitres acadiens prêts pour une nouvelle aventure olympique

Deux chums du Nord-Ouest mordus de badminton, Gérald Arseneault et Éric Desroches, s’envoleront bientôt pour le Japon et une deuxième participation aux Jeux olympiques.

Le mois prochain, ils seront acteurs des compétitions qui se dérouleront à Tokyo du 24 juillet au 2 août. Les deux Néo-Brunswickois seront les seuls représentants du continent américain parmi le club restreint des 26 personnes sélectionnées pour arbitrer les meilleurs joueurs de badminton de la planète.

Gérald Arseneault, originaire de Kedgwick, et Éric Desroches, d’Edmundston, ont eu la chance d’arbitrer chacun une finale pour la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Rio en 2016.

Tous deux ont obtenu à nouveau leur billet pour les Jeux de Tokyo. «C’est le but ultime pour un arbitre, c’est le plus gros événement de notre sport, le plus médiatisé», s’enthousiasme Éric Desroches.

L’enseignant d’éducation physique à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany a gravi les échelons de l’arbitrage jusqu’à décrocher sa certification mondiale en 2013. «Il faut au moins une douzaine d’années d’arbitrage pour l’obtenir», explique-t-il.

«Je suis très content de pouvoir représenter mon pays une deuxième fois. C’est une fierté, on se sent fébrile, et un peu plus stressé que pour les Jeux de Rio.»

Gérald Arseneault, l’actuel président de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, se dit lui aussi privilégié de pouvoir prendre part à un tournoi aussi prestigieux. «Deux arbitres francophones du Nord-Ouest, c’est assez rare», s’exclame-t-il.

Âgé de 55 ans, il a atteint l’âge limite pour un officiel en badminton. Ce sera sa dernière compétition internationale, le point culminant d’une carrière d’arbitre qui a débuté en 1985.

Si la discipline fait peu parler d’elle au Canada, le badminton est très suivi dans certains pays comme le Japon, la Chine, la Malaisie, la Corée du Sud, l’Indonésie ou le Danemark. «C’est fou. en Asie on se retrouve parfois dans des arénas de 25 000 spectateurs remplis pour certaines finales», rapporte Éric Desroches.

Il leur faudra toute leur concentration et des sens affutés pour suivre les échanges et prendre les meilleures décisions dans le feu de l’action. Tout va très vite dans ce sport, le record du monde de vitesse pour un volant de badminton a été établi à … 493km/h!

«Tu dois avoir de bons yeux, un bon niveau de compréhension du jeu et une capacité d’anticipation, souligne Gérald Arseneault. L’important, c’est d’être juste, impartial et constant. Moins tu remarques l’arbitre mieux c’est!»

S’ils réussissent à éviter les erreurs et tirer leur épingle du jeu, ils pourraient être à nouveau retenus pour arbitrer l’une des finales.

«Il faut du sang-froid, être vif d’esprit et être calme même si c’est extrêmement stressant quand il y a douze caméras autour de toi pour vérifier les reprises, renchérit Éric Desroches. On doit aussi se débrouiller très bien en anglais, avoir une voix qui porte pour être entendu par les joueurs et les spectateurs, mais aussi avoir une bonne prestance et être certain de tes décisions.»

L’événement planétaire, organisé après un an et demi sans compétition et dans des conditions sanitaires drastiques, sera bien différent de l’édition précédente. Il leur faudra obtenir avant le départ deux tests négatifs d’une institution approuvée par le comité organisateur. Lorsqu’ils n’arbitreront pas les rencontres de badminton, ils seront confinés dans leur chambre d’hôtel. «On pourra seulement enlever notre masque pour manger, dormir ou boire», déplore Gérald Arseneault.

Malgré les circonstances, les deux passionnés de la raquette comptent bien profiter au maximum de leur expérience olympique.