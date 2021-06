Cole Cormier remercie sa bonne étoile

Cole Cormier est un jeune homme heureux. Insatisfait du rôle qu’on lui avait confié avec les Remparts de Québec, le Dieppois de 19 ans souhaitait un changement de décor. Il remercie sa bonne étoile de lui permettre de poursuivre sa carrière avec les Olympiques de Gatineau, une équipe où il a l’impression qu’il pourra enfin jouer un rôle de premier plan.

Cole Cormier se décrit comme étant avant tout un joueur à caractère offensif et il n’avait pas le sentiment d’être utilisé de telle façon au sein des Remparts.

D’ailleurs, après une première saison de 16 buts et 41 points en 2019-2020, alors qu’il a divisé sa saison à Rimouski et à Québec, Cormier a été limité de sept buts et 18 points en 32 duels en 2020-2021. Si on fait abstraction d’une séquence de quatre buts en trois parties en janvier, il n’a enfilé l’aiguille qu’à quatre reprises lors des 29 autres matchs.

«Je n’avais pas vraiment un rôle offensif à Québec, dit-il. Il faut que je joue plus pour marquer des buts. Quand tu marques des buts, tu t’installes normalement dans une routine. Il faut que tu te sentes en confiance. Moi, en tout cas, j’ai besoin de me sentir confortable. Malheureusement, avec la drôle de saison que nous avons eue avec la COVID, ça n’a pas fonctionné à mon goût. Il faut dire qu’on ne savait jamais si on allait jouer ou pas», affirme celui qui, la plupart du temps, était confiné au sein d’un troisième trio par l’entraîneur-chef Patrick Roy.

«C’est un changement de décor que je souhaitais et je suis bien content que ce soit avec les Olympiques. Ça va être un beau défi. Les Olympiques vont avoir une grosse équipe d’ici deux ans. Malgré la jeunesse de l’équipe, nous allons être déjà très compétitifs la saison prochaine, en plus de compter sur un très bon personnel d’entraîneurs. Je n’entends que des bonnes chances au sujet de cette équipe», mentionne-t-il.

En entrevue avec le journal plus tôt cette semaine, le d.g. et pilote des Olympiques Louis Robitaille a vite confirmé qu’un grand rôle attendait l’Acadien la saison prochaine.

«Cole vient combler au sein de notre équipe un besoin. Nous manquons de marqueurs naturels et c’est ce que Cole est. Il n’a peut-être pas eu une saison selon les attentes à Québec, mais il a toujours su garder une bonne attitude. Nous croyons que le changement de décor va l’aider. Avec des passeurs comme Zach Dean et Antonin Verreault, nous croyons que Cole va marquer beaucoup de buts avec nous», a entre autres révélé Robillard.

Questionné sur les deux jeunes passeurs dont fait mention son nouveau patron, Cormier s’est dit comblé.

«Ce sont deux excellents joueurs. En fait, les Olympiques ont plusieurs excellents jeunes joueurs. La saison dernière, les quatre joueurs de 16 ans repêchés en première ronde m’ont impressionné. C’est très rare de voir quatre gars de cet âge jouer des rôles importants dans une équipe», indique Cormier, qui fait évidemment allusion à Tristan Luneau, Antonin Verreault, Samuel Savoie et Noah Warren.

Parlant de Savoie, Cormier se dit bien content de retrouver son bon ami. Il était doublement heureux quand il a appris que Dominic LeBlanc allait lui aussi porter les couleurs de l’équipe.

«Ce sont deux très bons amis, confie-t-il. Ça va faire drôle de voir tous les jours deux gars avec qui je vais jouer pendant l’hiver. Ça serait cool si jamais l’entraîneur décide de nous faire jouer dans un même trio.»

Avec les Olympiques, comme le numéro 20 est déjà retiré (Martin Gélinas), Cormier endossera le numéro 91.

«J’ai déjà porté ce numéro dans le passé, note-t-il. En fait, c’est le numéro à l’envers de celui que portait mon père (Derek) quand il jouait.»

Rappelons que Cole Cormier avait le numéro 20 à Rimouski et à Québec.

En 97 rencontres dans la LHJMQ, le choix de troisième ronde (44e) de l’Océanic en 2018 montre un dossier de 23 buts et 36 mentions d’aide pour 59 points.