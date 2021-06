Du sang acadien rejoint les Wildcats

C’est une coïncidence bien sûr, mais Ritchie Thibeau semble avoir le chic pour aller chercher des Québécois avec du sang acadien leur coulant dans les veines.

Après le gardien Vincent Filion, dont le grand-père maternel Jean-Étienne Dugas est originaire de Caraquet, voilà que le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton vient de récidiver en obtenant le défenseur droitier de 20 ans Samuel Desgroseilliers. La maman de ce dernier, Annie Prud’homme, a grandi dans la région de Haute-Aboujagane.

D’ailleurs, le nouveau numéro 26 des Chats Sauvages n’était pas peu fier de raconter ses origines acadiennes.

«Ma mère est née Drisdelle et j’ai encore de la parenté à Haute-Aboujagane et à Shediac, dit-il avec enthousiasme. Même que le frère de ma grand-mère, Ola Drisdelle, a déjà été le maire de Haute-Aboujagane.»

Vous aurez compris que Desgroseilliers n’a absolument rien contre l’idée de venir terminer sa carrière junior à Moncton.

Même si le contraire ne l’avait pas nécessairement surpris, Desgroseilliers savait fort bien qu’un déménagement était plus que possible.

«Nous avions 12 joueurs de 19 ans la saison dernière avec l’Armada, alors je savais bien qu’il allait y avoir beaucoup de changements cet été. Je ne m’attendais pas nécessairement à partir, mais j’étais quand même prêt à m’en aller n’importe où. J’avais fait des recherches de mon côté et je savais avant l’échange qu’il y avait possiblement des postes libres à Moncton», confie-t-il.

«Moncton, c’est un bel endroit pour jouer au hockey et on y retrouve l’un des plus beaux arénas de la ligue», poursuit l’arrière de 5 pieds 10 pouces et 175 livres.

Bien qu’il se décrit comme un défenseur complet, Desgroseilliers croit qu’il peut contribuer davantage à l’attaque. Il se voit d’ailleurs en mesure de jouer sensiblement le même rôle qu’Adam McCormick à Bathurst la saison dernière.

«Je sais que je peux faire mieux au niveau des points», mentionne celui qui totalise 11 buts et 49 points en 158 parties en carrière dans la LHJMQ.

«À Blainville-Boisbriand, l’entraîneur (Bruce Richardson) m’utilisait déjà dans les unités spéciales. Avec les Wildcats, je veux jouer un plus grand rôle. Je peux aussi aider l’équipe en apportant du leadership autant sur la glace qu’à l’extérieur de la patinoire. Je sais que la division des Maritimes sera très forte, mais je suis prêt à y faire face», souligne-t-il.

Un futur Bleu et Or

Étant donné ses origines et son statut de joueur de 20 ans, l’arrivée de Desgroseilliers à Moncton pourrait également inciter la direction des Aigles Bleus de l’Université de Moncton à lui faire signe en cours de route.

D’autant plus que la municipalité de Salaberry-de-Valleyfield, d’où vient Desgroseilliers, a déjà une longue histoire avec l’U de M. Danick Crête, qui poursuit désormais sa carrière en France, a disputé trois saisons avec le Bleu et entre 2017 et 2020. L’actuel gardien numéro un de l’équipe Étienne Montpetit est également originaire de Salaberry-de-Valleyfield.

«Ce sont tous deux des amis. Même qu’Étienne habite à trois ou quatre maisons de chez nous. C’est un des grands chums de mon frère Nicolas. C’est évident que les Aigles Bleus sont une option qui pourrait m’intéresser la saison prochaine», révèle-t-il.

Nul doute que le directeur des opérations hockey des Aigles Bleus Luc Michaud, de même que l’entraîneur-chef Judes Vallée vont prendre le temps d’analyser le jeu de Desgroseilliers dans les prochains mois.

En bref…

À moins d’une surprise, Samuel Desgroseilliers fera partie d’un top-6 défensif qui comprendra aussi Connor Olson, Anthony Hamel, Charles-Antoine Pilote, Thomas Darcy et Francesco Iasenza…

Du Néo-Brunswickois Nick Blagden, l’autre joueur acquis de l’Armada par Ritchie Thibeau, voici ce que Desgroseilliers avait à dire: «Nick est un gros bonhomme qui va aider l’équipe sur le plan physique. C’est un véritable guerrier qui apporte de l’énergie autant sur la glace que dans le vestiaire. C’est également un joueur que Daniel Lacroix pourra utiliser en désavantage numérique», a résumé Desgroseilliers …

Le nouveau défenseur des Wildcats a choisi d’endosser le numéro 26 afin de rendre hommage à son frère aîné Nicolas qui portait ce numéro avec les Voltigeurs de Drummondville…

Samuel Desgroseilliers a été un choix de sixième ronde (102e) de l’Armada lors du repêchage de 2017…