Le Titan aime les gros bonshommes

Comme ça avait été le cas il y a un an, le Titan d’Acadie-Bathurst a sélectionné beaucoup de joueurs originaires des provinces de l’Atlantique, samedi, au repêchage de la LHJMQ. Et encore une fois, le directeur général Sylvain Couturier et le directeur du recrutement André Lévesque ont opté pour des gars qui n’ont plus besoin de vêtements de petite taille depuis déjà un bout de temps.

Alors que 12 des 13 joueurs choisis en 2020 provenaient de l’Atlantique, cette fois-ci on en dénombre 12 sur 16.

«Je n’apprends rien à personne si je dis que pas mal tout le monde à travers la ligue sait que nous aimons les gros bonshommes qui apportent une présence physique», révèle Couturier.

«Pour ce qui est des joueurs de l’Atlantique, comme nous sommes déjà très satisfaits de nos deux repêchages précédents, nous ne voulions pas changer la recette. Nous avons une façon de faire différente des autres clubs et nous y croyons. D’ailleurs, après avoir gagné la Coupe Memorial en 2018, nous avons réussi à nous reconstruire en trois ans. C’est beaucoup plus tôt que les quatre ou cinq ans que ça prend d’habitude. Nous allons faire tous les efforts nécessaires pour y retourner dès cette année», affirme le d.g. du Titan.

Le défenseur gaucher Harry Clements, un produit des Knights de Charlottetown, a été le premier choix de l’équipe au 28e échelon.

Couturier en parle comme d’un clone de Lane Hinkley, la première sélection de l’an dernier.

«C’est un défenseur qui aime le jeu physique, qui relance bien l’attaque et qui joue bien dans les deux zones. Sa façon de jouer ressemble pas mal à celle de Lane Hinkley», indique-t-il.

Au 47e rang, le Titan a cette fois-ci jeté son dévolu sur l’ailier gauche Noah Ryan, du Vito’s de Saint-Jean.

«Ryan, nous l’avions beaucoup plus tôt sur notre liste. En fait, nous voulions au départ le choisir en deuxième ronde, mais quand nous avons vu que Clements était toujours disponible, nous avons décidé d’attendre au 47e tour et à notre grande surprise la stratégie a fonctionné. Ryan est un attaquant qui peut apporter beaucoup à une équipe. C’est un joueur intense et énergique, qui possède un bon lancer, un bon instinct offensif et qui aime le jeu physique», mentionne Couturier.

En 58e position, la sélection de Malcolm Green, du Steele Subaru de Dartmouth, est une autre surprise que le Titan n’attendait pas.

«C’est un joueur qui joue pas mal de la même façon que le faisait Samuel L’Italien. C’est un gros bonhomme qui est très consciencieux dans sa façon de jouer sur les 200 pieds de la patinoire. Comme Samuel, Malcolm est le genre de joueur à qui nous n’aurons pas peur de confier des missions spéciales», confie-t-il.

L’Acadien Philippe Collette, des Flyers de Moncton, a été le quatrième choix du Titan au 81e rang.

«Philippe, nous l’adorons. C’est non seulement un attaquant avec un bon instinct offensif, mais il fait également attention aux petits détails, peu importe où il se trouve sur la glace. Pour nous, c’est déjà clair qu’il va jouer un jour dans la LHJMQ», mentionne Couturier.

L’autre choix de cinquième tour (90e), le Néo-Écossais Cameron Henderson, des Saints de Mount Academy, est un attaquant qui n’est pas sans rappeler Olivier Labelle. Une force de la nature avec le potentiel de remplir le filet adverse.

«C’est le véritable prototype d’attaquant de puissance qui possède à la fois un bon instinct offensif et qui est très fort physiquement.»

En sixième ronde, le Titan a d’abord sélectionné le jeune frère de Jaxon Bellamy, Evan, puis tout de suite après le grand et costaud Owen Arnold. Ce sont deux autres produits du Vito’s de Saint-Jean.

«Evan est le plus petit joueur que nous avons choisi samedi, mais nous croyons que sa poussée de croissance est loin d’être terminée. Il chausse déjà des patins de grandeur 11 même s’il ne fait que 5 pieds 8 pouces. Il ne deviendra probablement pas aussi grand que Jaxon, mais il devrait quand même atteindre les 6 pieds. C’est un défenseur intelligent qui se sert bien de sa vitesse. Quant à Arnold, c’est un gros bonhomme qui joue un jeu simple, mais efficace. C’est également un gros travaillant», note Couturier.

L’autre joueur choisi en sixième ronde, le 111e au total, est l’ailier droit Michael Strapp, des Pinnacle Growlers de St. John’s. Celui-là, à écouter Couturier, pourrait bien être le vol de l’encan.

«Strapp est un gros bonhomme avec un bon flair offensif qui a probablement été victime du fait qu’il vient de la province de Terre-Neuve, où le niveau de compétition est moins grand qu’ailleurs en Atlantique. Tu places ce gars-là au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse et il aurait été choisi dans les premières rondes», indique le d.g. du Titan.

Les autres joueurs réclamés par l’équipe sont les défenseurs Ryan Hayes, Yan Nkueze, Charles Paquet, Jérémiah Martin et Isaac Deveau, l’ailier gauche Alexander Christmas, l’ailier droit Bailey Shortall et le gardien Mathis Lacroix-Goulet (voir tableau).

Lors de l’encan européen, le Titan a sélectionné l’ailier droit Joseph Hurton, un colosse de 6 pieds 3 pouces et 190 livres, ainsi que le centre Wesley Zolin, le frère jumeau du gardien Charlie Zolin qui a été le premier choix de l’équipe l’an dernier. S’il n’y a rien de garanti dans le cas de Hurton, les frères Zolin ont déjà confirmé leur présence au prochain camp d’entraînement.

En bref…

Le Titan a confirmé un premier joueur invité, soit le gardien Konnor McInnis, des Mustangs de South Shore…

C’est vraiment une histoire de famille chez le Titan. Si Evan Bellamy est le jeune frère de Jaxon et Wesley Zolin le jumeau de Charlie, le premier choix de l’équipe Harry Clements est le cousin de Cole Larkin…

Un an après avoir repêché Kency Pierre-Noël, le Titan a réussi à rester dans l’ambiance des Fêtes en sélectionnant Alexander Christmas…