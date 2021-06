Les Wildcats ont eu la main heureuse

Peu importe que les deux premiers choix ne fussent que les 21e et 23e de l’encan, Ritchie Thibeau soutient avoir sélectionné deux joueurs qui figuraient dans le top-10 de l’organisation.

Avec le défenseur Étienne Morin et l’ailier droit Alex Mercier, le directeur des opérations hockey des Wildcats de Moncton dit avoir ajouté deux autres joyaux autour d’un jeune groupe qui comprend aussi les attaquants Yoan Loshing et Maxim Barbashev, le gardien Vincent Filion et l’arrière Francesco Iasenza.

Pour tout dire, l’ailier gauche Luke McPhee, sélectionné au début du troisième tour (41e), a lui aussi toutes les qualités pour devenir un attaquant de premier plan dans la LHJMQ.

«Nous sommes très excités, affirme Thibeau. Morin et Mercier sont des joueurs qui se trouvaient parmi les 10 premiers dans notre liste.»

«Morin est un défenseur à caractère offensif qui possède déjà une bonne taille et qui patine très bien. Nous croyons qu’à 18 ans il va être un défenseur dominant dans la LHJMQ. Il va devenir éventuellement notre quart-arrière. Mercier, lui, est un joueur rapide avec un bon lancer. C’est évident qu’il va finir par jouer dans notre top-6», mentionne-t-il.

«Et McPhee est probablement celui qui physiquement est le plus prêt du junior majeur. C’est un gars qui est très fort, qui possède un gros lancer et un excellent coup de patin. Nous sommes vraiment excités de les avoir avec nous», dit-il.

En entrevue téléphonique, Alex Mercier a fait savoir qu’il était très heureux de se retrouver chez les Wildcats.

«Je suis content, d’autant plus que je m’y sens désiré, s’est exclamé le jeune produit du Blizzard de Saint-François. Mon objectif est de me tailler un poste dès la prochaine saison. J’aimerais aussi avoir un impact immédiat. Je suis un joueur explosif qui aime produire l’offensive. Quand je suis sur la patinoire, les gens peuvent s’attendre à une étincelle de ma part, que ce soit par un gros jeu en zone offensive ou encore avec une mise en échec.»

Les Wildcats ont par ailleurs puisé dans leur cour avec leur choix de quatrième ronde, le 62e au total. Ils ont ainsi repêché le centre Preston Lounsbury, des Flyers de Moncton, qui se veut une copie presque conforme de l’ancien capitaine de l’équipe Christian Gaudet.

«Preston, c’est un joueur que nous avions ciblé, révèle Ritchie Thibeau. C’est le genre de joueur que les entraîneurs adorent. Il me fait beaucoup penser à Christian Gaudet. C’est un bon leader qui excelle dans les mises au jeu et qui fait toutes les petites choses qui finissent par faire une différence.»

En cinquième ronde, les Wildcats ont arrêté leur choix sur le petit ailier gauche Éli Baillargeon.

«C’est un joueur très offensif, souligne Thibeau. En fait, nous sommes chanceux qu’il était toujours disponible au rang que nous l’avons choisi. Il va jouer dans la LHJMQ, ça ne fait aucun doute.»

Ensuite, avec leur sélection de sixième tour, les Wildcats ont choisi le gardien Kiefer Thompson.

«Parce qu’il jouait pour une mauvaise équipe à Kensington, Thompson est un peu passé sous le radar. C’est un jeune qui a vu beaucoup de rondelles la saison dernière et ses statistiques en ont donc souffert. Pourtant, chaque fois que nous l’avons vu à l’oeuvre nous avons été impressionnés», confie Thibeau.

Les Wildcats ont repêché deux autres gardiens dont le Terre-Neuvien Keegan Warren, le fils d’une ancienne vedette de l’équipe Morgan Warren. L’autre portier est le Néo-Écossais Cooper Flemming.

Les Wildcats ont aussi sélectionné les arrières James Richards, Mathieu Boucher, Ryan Hackett et Yotam Klein, de même que les ailiers gauches Manix Sarrasin, Gus El-Tahhan et Bryson Currie.

En ce qui concerne l’encan américain, les Wildcats ont choisi deux joueurs des Winged Beavers d’Avon, une école privée de l’État du Connecticut, soit les attaquants Joe Connor et Nick Capasso. Les deux joueurs ont déjà fait savoir à l’organisation qu’ils allaient se présenter au camp.

En bref…

D’ici l’encan international qui sera présenté mercredi, Ritchie Thibeau aimerait finaliser certains dossiers au niveau des joueurs invités. «Comme il n’y aura pas beaucoup d’espaces de libre, nous n’allons probablement inviter que cinq agents libres, peut-être un ou deux de plus. Il y aura deux gardiens parmi ceux-ci», indique Ritchie Thibeau…

À part Étienne Morin, Alex Mercier, Luke McPhee et le joueur international qui sera réclamé mercredi, Ritchie Thibeau doute fort que d’autres recrues parviennent à se tailler une place avec l’équipe dès cette année. Et encore là, rien n’est encore décidé quant au nombre de joueurs de première année qui seront greffés à l’équipe. Ça pourrait même être moins de quatre…

Ritchie Thibeau était fier de dire que les 120 premiers noms qui se trouvaient dans leur liste ont été réclamés en fin de semaine. «Ce n’est pas arrivé souvent dans les dernières années. Ça démontre que nos recruteurs ont fait de l’excellent travail», dit-il…

Les Wildcats ont annoncé l’embauche de Rick Melanson à titre de direction adjoint aux opérations hockey. Il sera donc le bras-droit de Ritchie Thibeau. Jusqu’à tout récemment, Melanson était recruteur depuis 26 ans pour l’Océanic de Rimouski…