MacKinnon et Pelletier excités de leur sélection

Le défenseur Dylan MacKinnon, des Flyers de Moncton, est devenu vendredi soir le neuvième hockeyeur du Nouveau-Brunswick dans l’histoire de la LHJMQ à se faire choisir dans le top-5 de l’encan annuel.

MacKinnon, un solide gaillard de 6 pieds 2 pouces et 190 livres, a été sélectionné par les Mooseheads de Halifax au cinquième échelon. C’est la première fois dans leur histoire que les Orignaux choisissent un joueur du Nouveau-Brunswick au premier tour.

Samuel Savoie (4e) et Evan Nause (5e) étaient les deux derniers à avoir réalisé l’exploit, soit l’an dernier avec respectivement les Olympiques de Gatineau et les Remparts de Québec.

Lukas Cormier (2018, 4e, Charlottetown), Matt Murphy (2011, 5e Val-d’Or), Sean Couturier (2008, 2e, Drummondville), Patrice Cormier (2006, 5e, Rimouski), Luc Bourdon (2003, 3e, Val-d’Or) et Victor Cormier (1980, 1er, Sorel) ont été les autres au fil des ans.

«C’est complètement fou, s’est exclamé MacKinnon. C’est une expérience hors du commun. C’est le sentiment le plus irréel que j’ai jamais ressenti. Je suis tellement soulagé de me retrouver au sein d’une aussi bonne organisation. C’est très positif ce qui m’arrive.»

Son coéquipier chez les Flyers, l’Acadien Justin Gendron, a lui aussi trouvé preneur en première ronde. L’ailier droit est devenu la première sélection des Tigres de Victoriaville au 14e rang. C’est la deuxième fois que les Tigres repêchent un Néo-Brunswickois en première ronde, le premier ayant été James Sanford au 11e rang en 2000.

Si la deuxième ronde a été tranquille pour la province, ç’a débloqué au troisième tour avec quatre sélections.

Le Titan d’Acadie-Bathurst a entamé le bal avec l’ailier gauche Noah Ryan, du Vito’s de Saint-Jean, au 47e rang, suivi par le centre Mathieu Pelletier, des Saints de Mount Academy au 51e échelon avec les Huskies de Rouyn-Noranda, l’arrière gaucher Jack Martin, des Flyers, par les Mooseheads en 55e position, ainsi que le défenseur droitier Anton Popilnyckyj, des Caps de Fredericton, en 57e place par les Islanders.

«Je suis extrêmement content, a fait savoir Mathieu Pelletier. C’est un sentiment incroyable. J’étais un peu stressé quand j’ai vu que j’avais chuté en troisième ronde, mais tout le poids s’est enlevé sur mes épaules quand j’ai su où je m’en allais.»

«Les Huskies sont une excellente organisation qui semble aimer les joueurs de l’Atlantique. J’ai d’ailleurs parlé avec Brad Yetman (originaire de Terre-Neuve-et-Labrador) et il parle même français. J’ai trouvé ça plaisant. Je connais aussi un peu plusieurs gars de l’équipe, soit Dyllan Gill, Coen Strang, Jared Cosman, Donovan Arsenault, Carter Murchison et Leighton Carruthers. Je ne connais pas Alex Arsenault, mais on me dit que c’est un très bon gars», a-t-il confié.

«Je vais arriver fin prêt au camp avec comme principal objectif de faire le club dès cette année. J’espère aussi convaincre l’entraîneur de m’utiliser à tous les matchs. Je ne suis pas qu’un joueur offensif. Je sais que je peux aider le club de plusieurs façons. Olivier (Filion) m’a bien préparé pour ça à Mount Academy», a ajouté Pelletier.

Alors que Luke Patterson (Eagles du Cap-Breton, 59e) et Preston Lounsbury (Wildcats de Moncton, 62e), tous deux des Flyers, et Will Allen (Saguenéens de Chicoutimi, 70e), des Mavericks de l’OHA, one entendu leur nom en quatrième ronde, l’Acadien Philippe Collette, lui aussi des Flyers, s’est quant à lui retrouvé dans la grande famille du Titan au 81e rang du cinquième tour.

Cinq autres gars d’ici ont été choisis en sixième ronde, puis l’Océanic de Rimouski a mis fin au suspens concernant l’excellent espoir Bradley Nadeau en prenant une chance sur lui au septième tour (115e rang). Notons que Nadeau, qui projette d’aller jouer dans la NCAA, était considéré comme le 16e meilleur espoir de l’encan par le Centre de soutien au recrutement.

Deux autres Acadiens ont été choisis dans les rondes tardives, soit Dominic Deschênes (158e), des Saints de Mount Academy, et Jean-Phillip Boudreau (195e), des Flyers. Dans les deux cas, ils ont été repêchés par les Remparts de Québec.