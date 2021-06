Les Ironmen poursuivent leur domination

On se doutait bien que les Ironmen de Chatham allaient dominer la Ligue de baseball intermédiaire de la Vallée de Miramichi, mais pas à ce point. Après avoir blanchi les Acadiens à deux reprises pendant la première semaine d’activités, les Hommes de Fer ont poursuivi leur lancée en battant les Tigers de Chatham Head par la marque de 10 à 0 et 4 à 1.

Les Tigers, qui sont les champions en titre, n’ont remporté qu’un seul de leurs quatre premiers matchs cette saison.

Dans ces deux triomphes des Ironmen, leurs lanceurs n’ont permis qu’un seul petit point en quatre duels.

Les puissants Ironmen auront l’occasion de prolonger leur séquence victorieuse, mardi et mercredi, en affrontant les Cardinals de Miramichi, dont la fiche s’établit à deux gains et un revers.

Les Aigles de Tracadie connaissent eux aussi un bon début de saison, comme en témoignent leur fiche de trois gains et un revers.

Les hommes de Robert Arsenault ont d’ailleurs subi leur première défaite lundi en s’inclinant 5 à 0 devant les Dodgers de Dalhousie. Il s’agissait d’un deuxième gain pour les représentants du Restigouche en cinq parties.

Les Acadiens de Caraquet ferment la marche avec quatre revers en autant de rencontres. En fait, les Acadiens n’ont toujours pas inscrit de points jusqu’ici en 2021. Les Acadiens avaient cependant la chance de prendre leur envol mardi soir en visitant les Tigers.

Sur le plan individuel, deux joueurs des Ironmen dominent effrontément la colonne des frappeurs avec une moyenne au bâton identique ,727. Orry Cook et Cody Dickson frappent pour une moyenne de ,727 grâce à une récolte de six coups sûrs en 11 présences au marbre.

Seulement un coup de circuit a toutefois été frappé jusqu’ici cette saison et il a été l’œuvre de Frédéric-Denis Benoit des Aigles.

Parmi les lanceurs qui ont travaillé pendant au moins cinq manches, on en retrouve trois des Ironmen qui présentent une moyenne de points mérités de 0,00, soit Zach Gosse, Zach Newman et Jamie Walls. Les autres artilleurs avec une m.p.m. intacte sont Frédéric Lanteigne, des Acadiens, Brayden Label, des Dodgers, Hugo LeBouthillier et Rémi Légère, des Aigles, ainsi que Mike Simon, des Cardinals.

Jamie Walls, des Ironmen, domine le circuit avec 12 retraits au bâton, deux de mieux que le vétéran des Acadiens Yan Rail avec 10.