Repêchage international: le Titan tente le grand coup avec un surdoué russe

Un coup de circuit avec tous les sentiers occupés.

Voilà qui résume assez bien la sélection de l’attaquant russe Ivan Miroshnichenko, que le Titan d’Acadie-Bathurst a choisi au 43e rang, mercredi, lors du repêchage international.

Le directeur général Sylvain Couturier ne cache pas que les chances sont minces de voir Miroshnichenko à Bathurst. Très minces même.

Mais vu la qualité des deux joueurs internationaux déjà présents au sein de l’organisation (Jan Bednar et Harijs Brants), Couturier y a vu une belle occasion de viser le grand coup.

Notons qu’en raison de la pandémie, la Ligue canadienne de hockey permettait aux équipes de placer les joueurs repêchés en 2020 dans une liste spéciale. Dans le cas du Titan, Bednar figure dans cette fameuse liste.

«Nous nous sommes dit que peu importe qui nous allions choisir, nous avions déjà deux excellents joueurs avec Harijs et Jan. C’est la raison pour laquelle nous avons tenté ce coup de dés. J’ai parlé avec l’agent du joueur (Mark Gandler) et il m’a dit que nous n’avions rien à perdre de lui faire savoir que nous avions un intérêt pour lui. Nous allons donc poursuivre les discussions. Si jamais il décide de venir, nous aurons alors une décision à prendre. Nous devrons toutefois libérer un joueur aussitôt que nous en aurons deux sous contrat», affirme Couturier.

Si Miroshnichenko décide de venir jouer dans la LHJMQ, le d.g. du Titan révèle que les partisans de l’équipe n’auront jamais vu un joueur de ce niveau à Bathurst. Du haut de ses 6 pieds 1 pouce et 185 livres, le Russe est considéré comme un patineur exceptionnel doté d’un lancer professionnel et qui aime le jeu physique.

La saison dernière, à seulement 16 ans, Miroshnichenko a accumulé 15 points (5-10) en 20 matchs avec le Yastreby de Omsk dans la Ligue junior de la Russie. De plus, il a réussi six buts et deux passes en sept matchs lors du Mondial des moins de 17 ans. En 2019-2020, au sein des programmes des moins de 16 ans, des moins de 17 ans et des moins de 18 ans, le Russe a compilé 46 buts et 73 points en 50 duels.

«On parle ici d’un joueur qui, selon moi, sera choisi parmi les 10 premiers au prochain repêchage de la LNH. Peut-être même dans les cinq premiers. Jamais les partisans n’auront vu un Européen de ce niveau avec le Titan», souligne-t-il.

Ce qu’il faut savoir, c’est que Miroshnichenko a déjà manifesté le désir de venir jouer en Amérique. D’ailleurs, il y a à peine un an, il avait paraphé une entente avec les Lumberjacks de Muskegon dans la Ligue junior des États-Unis (USHL) avant que la pandémie ne vienne gâcher les plans de la formation américaine.

En attendant, Brants et Bednar poursuivent leur préparation en vue de la prochaine campagne et le moins que l’on puisse dire c’est que tout va pour le mieux.

Brants vient d’ailleurs d’être invité au camp de sélection de l’équipe nationale de la Lettonie en vue des qualifications pour les Jeux olympiques de Pékin en 2022. Bednar, lui, a été invité cette semaine au camp d’évaluation de l’équipe des moins de 20 ans de la République tchèque en vue du prochain Mondial junior.

«Harijs a hâte de se présenter à Bathurst. Il m’a déjà appelé à quelques reprises à ce sujet. En fait, le plan est de le faire venir ici aussitôt que son camp avec l’équipe nationale sera terminé. Il devrait donc être ici en juillet», confie Couturier.

«Pour ce qui est de Jan, il doit se rendre à Détroit à la fin de juillet pour un camp de trois semaines. Aussitôt après, il s’en viendra ici, soit aux environs du 18 août», ajoute-t-il.

Dans un autre ordre d’idées, le Titan a fait connaître l’identité de quatre agents libres qui se présenteront au prochain camp d’entraînement. Il s’agit du gardien Konnor McInnis et du défenseur Kyle Hopkins, des Mustangs de South Shore, de l’attaquant Gabriel Théorêt, du Phénix du Collège Esther-Blondin de Saint-Jacques, et de l’arrière Noah Standing, des Caps de Fredericton. Ils sont tous âgés de 17 ans.

Dans le cas de Standing, un solide gaillard de 6 pieds 3 pouces et 210 livres doté d’un bon coup de patin, il est déjà assuré d’une place en tant que joueur affilié.