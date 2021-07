Les exploits de Patty Blanchard à nouveau reconnus

Patty Blanchard collectionne les hommages comme d’autres les papillons. Après avoir été immortalisée par Course Nouveau-Brunswick en 2010, au Temple de la renommée sportive du N.-B. en 2016 et au Mur de la renommée des sports de Moncton en 2017, c’est maintenant au tour du pays de l’honorer. La grande dame de la course à pied fait partie des personnes qui seront intronisées cette année au Temple de la renommée des vétérans canadiens en athlétisme.

«Ç’a été une très belle surprise quand j’ai appris la nouvelle», s’est exclamée Patty Blanchard, jeudi après-midi, lors d’une conversation téléphonique.

Elle a ensuite tenu à remercier Hans Laltoo, un partenaire d’entraînement de longue date et Colin McQuade qui ont combiné leurs efforts afin de préparer la mise en candidature de l’Acadienne.

«C’est plaisant d’avoir de bons amis comme ça», a-t-elle révélé en riant.

Son conjoint Marc Beaudoin, qui a été son entraîneur pendant toutes ces années, ne peut s’empêcher de taquiner la quadruple immortelle.

«C’est de moins en moins facile de vivre à ses côtés. Je dois maintenant lui ouvrir la porte et la tête ne passe que de côté», soutient-il avec humour, pendant que Patty rit aux éclats.

Des rires qui font du bien à entendre quand on sait que l’année 2021 a débuté sur une note beaucoup moins joyeuse à la suite d’un diagnostic d’un myélome multiple de stade 2 (cancer du sang). Mais là aussi, les plus récentes nouvelles sont excellentes.

«Ça va super bien. J’ai des traitements de chimiothérapie chaque vendredi et selon les premiers résultats mon corps réagit bien. Si tout continue de bien aller, je devrais être en mesure d’avoir après la fin de mes traitements une greffe de moelle osseuse», dit-elle.

«Mon objectif est de reprendre l’entraînement d’ici un an. Je ne sais pas si je pourrai offrir des performances comme avant, mais ce n’est pas grave. Si je peux courir, ce sera déjà beaucoup. Je serais déjà heureuse. Je veux seulement retourner aux Mondiaux», confie-t-elle.

Au fil des ans, Patty Blanchard a représenté le Canada sur la scène mondiale à de multiples reprises. Elle a aussi permis au Canada de détenir quatre records mondiaux, dont celui du mile en 1999 lors des Championnats du monde d’athlétisme à l’intérieur.

«C’est le record dont je garde le plus beau souvenir parce que ç’a été le premier, mentionne-t-elle. J’avais alors 40 ou 41 ans, je n’en suis plus certaine. Quand je me suis présentée à Boston, je voulais seulement gagner et battre les Américaines. Je n’avais aucune idée que j’avais une chance de battre le record du monde. En fait, je ne savais même pas qu’il y avait un record du monde dans ce groupe d’âge.»

Outre ses quatre records mondiaux, qui ont depuis été battus, Patty Blanchard a également réalisé une multitude de records canadiens dont plusieurs sont encore actifs. Elle a aussi établi plus de 50 records provinciaux.

Deux autres athlètes seront intronisés en même temps, soit la Britanno-Colombienne Myrtle Acton et l’Ontarien John Kasperski. Le bâtisseur Bill Pearson, de l’Ontario, sera également honoré.

La remise des trophées a normalement lieu pendant le souper d’honneur des vétérans canadiens en athlétisme, à l’occasion des Championnats canadiens d’athlétisme vétérans en plein air. Comme l’événement a été annulé en raison de la pandémie, le conseil d’administration de l’organisme tente de trouver la meilleure façon de rendre hommage aux nouveaux immortels d’ici la fin de l’année.