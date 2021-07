Wildcats: les plans de Thibeau se précisent

Le gardien Vincent Filion, les défenseurs Étienne Morin, Francesco Iasenza et Charles-Antoine Pilote, ainsi que les attaquants Alex Mercier, Yoan Loshing, Maxim Barbashev, Mathis Cloutier et maintenant Jonas Taibel. Voilà le groupe autour duquel Ritchie Thibeau a décidé de construire l’avenir des Wildcats de Moncton.

En Taibel, un Suisse âgé de 17 ans possédant également la nationalité autrichienne, le directeur des opérations hockey des Chats Sauvages estime avoir celui qui sera possiblement le premier centre de l’équipe dans un avenir rapproché.

La saison dernière, Taibel a compilé 27 buts et 39 passes en 33 matchs au sein de la formation de Rapperswil dans la Ligue élite des moins de 17 ans. Il a ajouté six buts et 12 mentions d’aide en 14 duels du programme des moins de 20 ans. Et c’est sans oublier un match dans la Ligue nationale de Suisse avec les Lakers de Rapperswil-Jona. Pour un joueur qui n’aura que 17 ans le 19 août prochain, ce n’est pas rien.

«Il faudra lui laisser le temps de s’adapter, mais nous croyons qu’il va avoir un grand impact. C’est un joueur de hockey qui possède de très bonnes habiletés. Non seulement il a de bonnes mains, mais il possède aussi un très bon coup de patin. C’est également un gars qui a du caractère», confie Thibeau.

«Son objectif est de jouer dans la LNH et il est déterminé à tout faire pour y arriver. Il était déjà trop bon pour la Ligue junior de Suisse et c’est pourquoi il a décidé de venir au Canada pour se développer encore plus. Je peux te dire que nos partisans vont l’aimer. C’est un joueur spectaculaire. Il peut jouer à l’aile, mais nous l’avons repêché comme joueur de centre», révèle Thibeau.

«Ça faisait déjà plusieurs semaines que nous avions des pourparlers avec son agent, mais c’est seulement en fin de semaine dernière qu’il a décidé de venir à Moncton. Taibel a même posé des questions à Miles Mueller lors du récent camp des moins de 18 ans de son pays. Il voulait savoir comment c’était la vie à Moncton», explique Thibeau.

Pour ceux et celles qui l’ignorent, Miles Mueller est un Suisse possédant également la nationalité canadienne grâce à sa mère Sandra Jennings, une Acadienne originaire de Dalhousie. C’est d’ailleurs en tant que hockeyeur canadien que Mueller a été repêché en 10e ronde (183e) par les Wildcats en juin 2020.

Notons par ailleurs que les Wildcats ont confirmé la présence d’un premier agent libre au camp d’entraînement de l’équipe en août. Il s’agit de l’ailier gauche de 18 ans Salvator Bucaro, un colosse de 6 pieds 2 pouces et 205 livres qui appartenait jusqu’à tout récemment à l’Océanic de Rimouski. Il a d’ailleurs disputé trois parties avec cette équipe en 2019-2020.