Des changements annoncés dans le hockey M13

Hockey Nouveau-Brunswick vient de procéder à des changements dans la structure de ses ligues pour les moins de 13 ans au niveau AAA (anciennement pee-wee).

À la suite d’une étude et d’un sondage auprès des parents et d’entrevues avec des entraîneurs, le nombre d’équipes pour les moins de 13 ans AAA passera de 18 à 13.

Les zones Ouest et Est opéreront désormais avec quatre équipes, alors que les zones Sud et Nord auront respectivement trois et deux formations. Auparavant, les zones Ouest et Est disposaient de cinq clubs et les zones Sud et Nord profitaient de quatre équipes.

En réduisant le nombre de clubs, on estime que le talent sera moins dilué et que les joueurs pourront donc évoluer contre d’autres joueurs ayant des compétences similaires.

L’emplacement de ces équipes sera annoncé par les différentes zones. À noter que chaque équipe va disputer un calendrier de 30 matchs.