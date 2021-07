Soccer: les Aigles Bleus ajoutent deux recrues

Deux autres acquisitions pour le Bleu et Or Younes Bouida avait un autre lapin à sortir de son chapeau avant de compléter pour de bon son recrutement de la saison morte. L’entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton vient d’ajouter un autre joyau à sa jeune formation avec l’arrivée de l’Ontarien d’origine camerounaise Mathis Nemadeu, un marchand de vitesse capable d’évoluer autant à l’attaque que comme défenseur latéral.

Le potentiel de Nemadeu est tel qu’on se doit de l’ajouter parmi le groupe de recrues autour duquel Bouida veut construire une équipe en mesure de rivaliser avec les puissances de soccer universitaire au pays. Les autres membres de ce groupe de jeunes surdoués sont Georges Musitu, Younesse Chibane, Dave Guichard, Lionel Feval et Philippe Gallant.

Pour tout dire, Nemadeu est déjà reluqué par le soccer professionnel puisqu’il évolue cet été au sein des Whitecaps de London, qui se veut une Académie des Whitecaps de Vancouver dans la MLS.

«C’est un jeune joueur avec un très grand potentiel qui va définitivement avoir un impact dans les succès de l’équipe à moyen ou long terme», affirme Younes Bouida.

«Peut-être que son impact se fera à court terme, mais comme tous les jeunes du club je veux d’abord leur permettre de s’intégrer. Il ne faut pas oublier qu’ils vont devoir affronter des joueurs aguerris dont certains sont âgés de 23 ou 24 ans», signale le pilote du Bleu et Or.

Dans un communiqué remis aux médias, Mathis Nemadeu révèle être fébrile à l’idée de porter les couleurs des Aigles Bleus.

«Le projet que Younes nous a présenté est très attrayant et excitant. L’équipe de soccer va dans la bonne direction et je crois que l’Université de Moncton est l’endroit parfait pour poursuivre ma carrière sportive et mes études», mentionne l’athlète de 5 pieds 9 pouces et 160 livres qui va étudier en administration.

«Je suis un joueur polyvalent qui va tout faire pour gagner. Mes points forts sont ma vitesse et la poursuite de mes adversaires», indique Nemadeu.

Younes Bouida a également fait savoir que le milieu de terrain Youssef Jouhar allait se joindre à l’équipe. Le Québécois d’origine palestinienne évolue présentement pour le Club de soccer Saint-Laurent.

«J’ai une bonne vision et je possède une bonne technique, soutient l’athlète de 5 pieds 7 pouces et 141 livres qui va entamer des études en criminologie. J’ai voulu joindre les Aigles Bleus pour gagner de l’expérience à un très haut niveau qui se rapproche beaucoup du niveau professionnel.»

«Il possède lui aussi un beau potentiel, note Bouida. Comme plusieurs autres jeunes dans l’équipe, c’est le genre de joueur qui après sa carrière universitaire pourrait cogner aux portes du soccer professionnel. Je sais qu’il est aussi un excellent étudiant.»

Le camp d’entraînement des Aigles Bleus prendra son envol le 27 août avec des réunions et des tests physiques.