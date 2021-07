Jason Dickson prend les rênes de Baseball Canada

Le Néo-Brunswickois Jason Dickson est devenu jeudi le nouveau directeur général de Baseball Canada. L’ancien lanceur des Ligues majeures originaire de Miramichi succède à Jim Baba qui prendra sa retraite dans les prochains mois.

Au cours des dernières années, Dickson a entre autres occupé les fonctions de directeur général de Baseball Nouveau-Brunswick et de directeur général de Sports Nouveau-Brunswick «Je suis honoré d’avoir la chance de diriger une organisation pour laquelle j’ai beaucoup de respect et qui m’a tellement donné tout au long de ma vie, a révélé Dickson dans un communiqué. Joe remercie le conseil d’administration de Baseball Canada de leur confiance et j’ai hâte de poursuivre le travail déjà entamé sur nos programmes et voir à la croissance de notre sport dans de nouveaux secteurs et ceux existants.»

«De prendre la relève de quelqu’un comme Jim Baba, un homme pour lequel j’ai beaucoup de respect, c’est tout un honneur et je pourrai compter sur son soutien lors de la période de transition vers ce nouveau poste», ajoute Dickson.

À noter que comme Dickson occupe déjà le poste de président de Baseball Canada, il portera de façon intérimaire le chapeau de directeur général jusqu’à la nomination d’un nouveau président.